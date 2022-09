Gran Bretaña. La Primera Ministra electa: «Bajo mi liderazgo, Israel no tendrá un amigo más firme en el mundo»

Itongadol.- El CFI organizó una campaña electoral con la candidata al liderazgo, la diputada Liz Truss, que compite con el diputado Rishi Sunak para sustituir a Boris Johnson como Primer Ministro y líder del Partido Conservador. El presidente honorario del CFI, Lord Polak CBE, presidió el acto, que fue seguido por 300 personas presencialmente y a través de una transmisión en directo.

La Sra. Truss se dirigió a los simpatizantes del CFI, reafirmando su apoyo a Israel y a la comunidad judía y respondiendo a preguntas sobre una amplia gama de temas, afirmando que «sería absolutamente decidida como Primera Ministra a seguir defendiendo a Israel, a seguir atacando el antisemitismo tanto aquí en el Reino Unido como en todo el mundo».

«Creo que no hay mayor amigo del Reino Unido que Israel», aseguró durante el evento, añadiendo que ve a Israel como «una parte clave de la red de libertad que hemos estado tratando de establecer en todo el mundo».

La miembro del gabinete continuó diciendo que «bajo mi liderazgo, Israel no tendrá un amigo más firme en el mundo. Eso es lo que he hecho como Secretaria de Asuntos Exteriores y de Comercio. No me limito a hablar, sino que hago las cosas bien».

Liz Truss habló de sus esfuerzos como Ministra de Asuntos Exteriores para reforzar la relación entre el Reino Unido e Israel, especialmente trabajando con su homólogo y ahora Primer Ministro Yair Lapid para firmar un nuevo Acuerdo Estratégico y en la lucha contra los prejuicios antiisraelíes en la ONU. La diputada Liz Truss declaró: «Demasiados países intentan menospreciar a Israel en los foros internacionales. Me he opuesto a esos países y, en ocasiones, incluso he ido en contra del consejo de mi propio Departamento. Y otros países han seguido nuestro ejemplo».

En la tribuna, se mostró «orgullosa» de haber visitado Israel y de haber trabajado tan estrechamente con el Primer Ministro Lapid en el acuerdo «para profundizar en nuestra relación en áreas como la seguridad, la economía, pero también para trabajar juntos en áreas como la ciencia y la tecnología… para resolver los problemas del futuro». La Sra. Truss considera a Israel como un «verdadero aliado» que es una «parte absolutamente vital» y «un verdadero faro» de libertad y democracia.

Reiterando su promesa hecha en la recepción del CFI en la Conferencia del Partido Conservador de 2021, declaró que el Reino Unido «no puede permitir que Irán obtenga un arma nuclear. Lo tengo absolutamente claro».

La Sra. Truss dijo que cree que «el Reino Unido puede aprender mucho de Israel», y mencionó el «enorme nivel de innovación y la fantástica tecnología» de Israel. Añadió que espera que el acuerdo comercial con Israel y «a través de las conexiones más estrechas que estamos construyendo en la ciencia y la tecnología» permita que estas cosas «se impregnen en el sistema británico».

Durante la sección de preguntas y respuestas de la velada, Liz Truss se comprometió a estudiar la práctica de la Autoridad Palestina de pagar salarios a terroristas convictos y el mal uso de la ayuda internacional, declaró que ha «apoyado el proyecto del Monumento Nacional al Holocausto desde el principio y que estudiará la legislación propuesta y se asegurará de que se lleve a cabo» y dijo que seguirá financiando el CST (Community Security Trust).