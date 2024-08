Funcionarios afirman que la presión de EE.UU. para un alto el fuego en Gaza no alcanza los puntos clave

Itongadol.- (Por Roberto Jimison, Ronen Bergman, Aarón Boxermany, Adán Rasgon) El Secretario de Estado Antony J. Blinken insistió el martes en un alto el fuego en la Franja de Gaza, pero funcionarios familiarizados con la última propuesta respaldada por Estados Unidos dijeron que dejaba sin resolver importantes desacuerdos entre Hamás e Israel.

Tras reunirse el lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Blinken declaró que Israel había aceptado la propuesta estadounidense -cuyos detalles no se han hecho públicos- y que ahora era responsabilidad de Hamás aceptarla también. Sin embargo, funcionarios israelíes y de Hamás han restado importancia a la idea de que un acuerdo pueda ser inminente, afirmando que los esfuerzos de los mediadores -y la última propuesta estadounidense destinada a salvar las distancias entre ambas partes- no han logrado resolver algunas de las disputas más sustanciales de las conversaciones.

Los mediadores han pedido previamente que las conversaciones de alto nivel se reanuden en El Cairo esta semana. Un alto funcionario de la administración Biden dijo el martes por la noche que esperaba que las negociaciones continuaran esta semana, pero no quiso decir cuándo. Dos funcionarios israelíes dijeron que no estaba claro dónde y cuándo se reunirían de nuevo.

El presidente Biden, que se refirió brevemente a las negociaciones tras su discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago el lunes por la noche, suscitó una respuesta crítica por parte de Hamás después de que dijera que el grupo «ahora se está echando atrás» respecto a un acuerdo de alto el fuego.

El martes, mientras el Sr. Blinken viajaba a Egipto y Qatar para impulsar un acuerdo, Hamás dijo que estaba ansioso por alcanzar un alto el fuego pero que la última propuesta estadounidense era «una marcha atrás» respecto a lo que había acordado a principios de julio. Hamás acusó a Estados Unidos de plegarse a lo que calificó de «nuevas condiciones» de Israel.

Antes de embarcar en su vuelo de regreso a Estados Unidos, Blinken dijo a los periodistas: «Esto tiene que hacerse. Y tiene que hacerse en los próximos días y haremos todo lo posible para que llegue a buen puerto».

Aunque muchos detalles del plan siguen sin estar claros, al menos algunas partes de la propuesta de puente estadounidense parecían ajustarse a las nuevas exigencias añadidas por Netanyahu a finales de julio, según funcionarios israelíes y de Hamás familiarizados con las conversaciones, como la permanencia de tropas israelíes a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto.

Según la nueva propuesta estadounidense, las tropas israelíes podrían seguir patrullando parte de esa zona fronteriza, aunque en menor número, según cuatro funcionarios familiarizados con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.

Netanyahu ha insistido en mantener la presencia militar israelí en la zona, conocida como el corredor Philadelphi, alegando que es necesario impedir que Hamás utilice una red de túneles bajo la frontera para introducir armas de contrabando en Gaza desde Egipto.

Hamás ha rechazado repetidamente la idea de mantener tropas israelíes en la zona fronteriza afirmando que cualquier acuerdo para detener la guerra debe implicar la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza.

Egipto ha negado rotundamente la existencia de una red de túneles bajo la frontera, afirmando que en la última década ha destruido 1.500 túneles y fortificado un muro en su frontera con Gaza. También se ha opuesto firmemente a la permanencia de tropas israelíes en el corredor Philadelphi, ya que, según afirma, plantearía problemas de seguridad nacional y podría enfadar a la opinión pública egipcia.

Durante la ronda más reciente de conversaciones sobre el alto el fuego, que finalizó el viernes, funcionarios estadounidenses pidieron que se aplazaran las negociaciones en profundidad sobre la exigencia de Israel de controlar a los palestinos desplazados que regresan al norte de Gaza en busca de armas, según dos funcionarios familiarizados con las conversaciones. Esto deja sin resolver otro escollo importante, dijeron los funcionarios.

Los riesgos para Israel se vieron acentuados el martes, cuando el ejército israelí dijo que había recuperado los cuerpos de seis rehenes israelíes en una operación nocturna en el sur de Gaza. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que los cuerpos habían sido recuperados de los túneles de Hamás bajo la ciudad de Khan Younis.

Avraham Munder, de 79 años, era el único de los seis cuya muerte no se había establecido previamente. Fue secuestrado en Nir Oz, un kibutz cercano a la frontera de Gaza, junto con otros tres: Haim Peri, de 80 años; Yoram Metzger, de 80 años; y Alexander Dancyg, de 75 años. Los otros dos, Nadav Popplewell, de 51 años, y Yagev Buchshtab, de 35, fueron capturados en otra comunidad fronteriza, Nirim.

Hamás ha afirmado que algunos de los seis rehenes murieron a causa de ataques aéreos israelíes. Un portavoz militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari, declaró el martes que se examinarían los cadáveres para dar respuestas a las familias de los fallecidos.

En una entrevista concedida el martes a la radio pública israelí, el hijo de Dancyg, Mati, acusó a Netanyahu de no haber llegado a un acuerdo para liberar a los rehenes debido a la presión política de los miembros de su coalición de gobierno que se oponen a un alto el fuego con Hamás.

«Para mí está absolutamente claro que era posible traerlo de vuelta a casa», dijo Mati Dancyg, y añadió: “Netanyahu eligió sacrificar a los rehenes”.

Netanyahu, que ha culpado a Hamás de obstaculizar un acuerdo, dijo en una declaración sobre la recuperación de los cuerpos: «Nuestros corazones se afligen por la terrible pérdida. El Estado de Israel seguirá haciendo todo lo posible para devolver a todos nuestros rehenes, los vivos y los fallecidos.»

Las fuerzas israelíes sólo han rescatado con vida a siete rehenes de los aproximadamente 250 que fueron secuestrados durante el ataque del 7 de octubre dirigido por Hamás. Decenas de otros, en su mayoría mujeres y niños, fueron devueltos a Israel durante un alto el fuego de una semana el pasado noviembre. Aún quedan más de 100 cautivos en Gaza, de los que se cree que más de 30 han muerto.

Sin un acuerdo que ponga fin a los combates, el ejército israelí ha seguido adelante con su ofensiva en Gaza.

El martes, atacó un edificio escolar en la ciudad de Gaza, apuntando a lo que dijo que era un centro de mando y control de Hamás. La Agencia Palestina de Defensa Civil, dependiente del Ministerio del Interior de Hamás en Gaza, declaró que 12 personas, entre ellas mujeres y niños, habían muerto en el ataque.

En las últimas semanas, Israel ha lanzado docenas de ataques contra edificios escolares, que no han funcionado como escuelas desde que comenzó la guerra y están siendo utilizados como refugios por los palestinos desplazados. El ejército israelí ha afirmado que Hamás utiliza edificios civiles como bases militares.

El martes, Blinken se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi en su palacio de verano, en la costa mediterránea de Egipto, con la esperanza de impulsar un acuerdo para detener los combates en Gaza. A continuación, Blinken viajó a Doha, Qatar, para mantener conversaciones con funcionarios qataríes. Tanto Egipto como Qatar han sido mediadores clave en las conversaciones sobre el alto el fuego.

La oficina del Sr. el-Sisi dijo en un comunicado que el líder egipcio había tenido «mucho interés en subrayar que ha llegado el momento de poner fin a la guerra en curso», y que compartía las preocupaciones del Sr. Blinken de que la violencia podría extenderse en la región.

La exigencia de un alto el fuego ha adquirido una urgencia renovada desde que el 31 de julio una explosión en Teherán -ampliamente atribuida a Israel- matara al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, horas después de que un ataque aéreo israelí matara a Fuad Shukr, alto comandante de Hezbollah, en los suburbios del sur de Beirut.

Hezbollah e Irán han prometido tomar represalias por los asesinatos, e Israel ha dicho que respondería con contundencia a cualquier ataque contra su territorio, lo que plantea la perspectiva de una peligrosa escalada del conflicto en Oriente Próximo.

En una conferencia de prensa celebrada el martes en Teherán, el general Ali Mohammad Naeini, portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, rama de las fuerzas armadas iraníes, sugirió que Irán no se apresuraba a responder al asesinato de Haniyeh.

«El tiempo corre de nuestra parte y es posible que el periodo de espera de la respuesta se prolongue», declaró el general Naeini. «Es posible que la respuesta de Irán no sea una repetición de operaciones anteriores».

No dio más detalles, pero su referencia a «operaciones anteriores» sugería que Irán no lanzaría cientos de misiles y aviones no tripulados hacia Israel como hizo en abril, cuando tomó represalias por un ataque israelí contra un complejo de la embajada iraní en Damasco. Las fuerzas israelíes, estadounidenses y aliadas derribaron la mayoría de esos misiles y drones antes de que pudieran causar daños importantes en Israel.