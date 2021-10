Florida comenzará a desinvertir de la empresa matriz de Ben & Jerry por el boicot de Cisjordania

Itongadol.- El estado estadounidense de Florida comenzará a desinvertir del conglomerado Unilever por el boicot a los asentamientos en Cisjordania anunciado hace varios meses por su subsidiaria, la compañía de helados Ben & Jerry’s, según informes locales.

La medida entrará en vigor el martes, tres meses después de que el gobernador Ron DeSantis ordenara a la Junta Estatal de Administración que agregue a Unilever, con sede en Londres, a su lista de «empresas escrutadas» que boicotean a Israel. Esto significaba que a partir de los 90 días de su pedido, si la posición sobre Israel no se revertía, y no lo ha sido, Florida ya no invertirá ni contratará negocios con Unilever o sus subsidiarias.

«No he visto ninguna respuesta significativa de Unilever, punto», dijo el director ejecutivo de la SBA de Florida, Ash Williams, en una reunión del gabinete en septiembre. «Es una pequeña parte de nuestra cartera general, como se puede imaginar».

Según el sitio de noticias de WFLA, las inversiones de la SBA en Unilever totalizan alrededor de $ 139 millones, de su cartera de aproximadamente $ 200 mil millones.

En julio, Ben & Jerry’s anunció que dejaría de distribuir sus productos en el «Territorio Palestino Ocupado», aparentemente refiriéndose a los asentamientos de Cisjordania y Jerusalem Este. La política de boicot de Ben & Jerry’s solo entrará en vigor cuando su acuerdo con el licenciatario de fabricación y distribución local expire a fines de 2022.

Tras el anuncio de la compañía, el embajador israelí en los EE. UU. Gilad Erdan envió cartas a los gobernadores de los 35 estados de EE. UU. Que han promulgado leyes contra el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, solicitando que sancionen a Ben & Jerry’s por la decisión.

El mes pasado, Arizona se convirtió en el primer estado en apretar el gatillo para desinvertir en Unilever y Ben & Jerry’s, en respuesta a su boicot de acuerdos.

Texas ha agregado oficialmente a Ben & Jerry’s y su empresa matriz Unilever a una lista de empresas que boicotean a Israel, un paso más en el camino hacia que el estado desinvierta unos $ 100 millones de las empresas.

Nueva Jersey ha anunciado que está en camino de seguir su ejemplo, mientras que Nueva York, Illinois, Maryland y Rhode Island han iniciado procedimientos formales.

En una entrevista sobre la decisión a principios de este mes, los cofundadores de la compañía, Ben Cohen y Jerry Greenfield, quienes vendieron la compañía hace décadas y no mantienen ningún control sobre sus operaciones, enfatizaron que se trataba de un boicot a los asentamientos, no a Israel en su conjunto. .

Pero la pareja luchó por justificar el hecho de señalar a Israel para la censura sin tomar medidas contra los países y estados de EE. UU. Que promulgan políticas con las que no están de acuerdo.

«No sé. Es una buena pregunta ”, dijo Cohen, cuando se le preguntó por qué la compañía continuaría vendiendo en Georgia y Texas a pesar de los derechos de voto restrictivos y las leyes de acceso al aborto.

«No sé lo que lograría». Se encogió de hombros y repitió: “No lo sé. Creo que haces una muy buena pregunta y creo que tendría que sentarme y pensar en ello un poco «.