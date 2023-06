Estudio secreto de médicos judíos sobre el hambre en el gueto de Varsovia redescubierto 80 años después

Itongadol.- Hace ochenta años, en lo más profundo de un cementerio del gueto de Varsovia, Israel Milejkowski reunió a compañeros médicos con los que fue coautor de un estudio clandestino sobre la «enfermedad del hambre».

«Qué puedo deciros, mis queridos colegas y compañeros en la miseria. Sois parte de todos nosotros», dijo Milejkowski, miembro del Consejo Judío del gueto y jefe de su departamento de sanidad.

Durante el verano anterior, muchos de los 23 miembros del grupo secreto habían sido «reasentados», eufemismo alemán para referirse al asesinato en las cámaras de gas de Treblinka.

«La esclavitud, el hambre, la deportación, esas cifras de muerte en nuestro gueto fueron también vuestro legado. Y usted, con su trabajo, pudo dar al esbirro la respuesta ‘Non omnis moriar’ [no moriré del todo]», dijo Milejkowski, cuyas especialidades eran la dermatología y la venereología.

La mayoría de los médicos eran reputados directores de hospitales o departamentos universitarios. Poco después de que Milejkowski pusiera su prólogo sobre los seis manuscritos supervivientes del grupo, los valiosos documentos fueron introducidos de contrabando en la Varsovia «aria» y enterrados en el cementerio de un hospital.

Desenterrados después de la guerra, los manuscritos llegaron al American Joint Distribution Committee, que los recopiló en un libro publicado inicialmente en francés. Uno de los 1.000 ejemplares enviados al extranjero se envió por correo a la Universidad Tufts de Massachusetts, donde se archivó hace más de siete décadas.

El año pasado, la copia del libro de la Universidad de Tufts, publicada como «The Disease of Starvation: Clinical Research on Starvation in the Warsaw Ghetto in 1942», fue redescubierto en los archivos del campus por la profesora adjunta Merry Fitzpatrick.

Fitzpatrick, experta en el papel de la hambruna en zonas de conflicto, había estado buscando ejemplos extremos de inanición cuando se topó con el libro en ruinas.

Los criterios de estudio aplicados por los médicos del gueto incluían que los pacientes no tuvieran más enfermedades que la «enfermedad del hambre». Un grupo de pacientes estaba formado por niños de 6 a 12 años y otro por adultos de 20 a 40 años. En total, se inscribieron 100 pacientes en el estudio.

Una vez confirmado que los pacientes padecían la «enfermedad del hambre», se realizaron observaciones en áreas como los sistemas metabólicos, la morfología de la sangre, el gasto cardiovascular, etc.

Algunas de las investigaciones derribaron supuestos de la medicina, como el papel de las vitaminas frente a los minerales en la desnutrición, mientras que otras investigaciones pioneras podrían haber evitado la muerte súbita de muchos supervivientes hambrientos que fueron «realimentados» demasiado rápido tras la Liberación.

Oficialmente, las raciones alemanas proporcionaban a cada interno del gueto 180 calorías diarias, es decir, menos de una décima parte de las calorías diarias necesarias para mantenerse sano. Extraoficialmente, los niños del gueto hacían esfuerzos hercúleos para introducir alimentos de contrabando en la prisión al aire libre, mitigando así la hambruna para algunos reclusos.

El encarcelamiento en el gueto estaba destinado a ser una sentencia de muerte en cámara lenta para cientos de miles de judíos. Los médicos del estudio sobre el hambre comprendieron esta estrategia alemana antes de comenzar su investigación.

«La enfermedad de la inanición» incluye docenas de cuadros de investigación y conjuntos de datos, al tiempo que deja espacio para fotografías gráficas de pacientes que mueren de hambre.

En una de ellas, la doctora Anna Braude-Heller, directora del Hospital Infantil Judío Berson y Bauman, examina a un niño hambriento. Braude-Heller -cuyo hospital acogió parte de la investigación- lleva una bata blanca de médico y una expresión desolada.

En cierto modo, «La enfermedad del hambre» era una versión médica del llamado «Archivo Oneg Shabbat», una vasta colección de fuentes primarias sobre la vida en el gueto de Varsovia, enterrada en 1943 y recuperada después de la guerra.

Milejkowski fue entrevistado por voluntarios de “Oneg Shabbat”, escribió el historiador del gueto de Varsovia Samuel Kassow, pero no hay evidencia de que Milejkowski supiera sobre el proyecto de documentación más grande, que también era clandestino.

“Los médicos y profesores judíos están realizando investigaciones científicas”, escribió el fundador de “Oneg Shabbat”, Emanuel Ringelblum, en su diario el 26 de junio de 1942.

“Uno de los temas más interesantes es el hambre. Interesante porque es la enfermedad más extendida en el gueto”, escribió Ringelblum.

Al enmarcar la investigación recopilada en «La enfermedad del hambre», Milejkowski dijo que la primera fase del estudio se llevó a cabo entre febrero de 1942 y ese verano. Durante este periodo, la vida en el gueto estuvo marcada por la «inanición masiva».

La segunda mitad del estudio comenzó con las deportaciones del verano de 1942 y se caracterizó por la «muerte masiva», escribió Milejkowski.

«Tampoco es sorprendente que con el segundo periodo se interrumpiera el trabajo en el [estudio] sobre el hambre: se destruyeron hospitales, talleres y, lo que es más importante, el trabajo médico científico -el material humano-«, escribió Milejkowski.

En su prólogo al manuscrito, Milejkowski escribió sobre su angustia al ver morir de hambre a la población del gueto con el telón de fondo de las acciones masivas de «reasentamiento», que la mayoría de los judíos entendían como muerte.

«La tortura de las palabras, nunca la he sentido con tanta fuerza como ahora que tengo que escribir una introducción a esta obra», escribió Milejkowski, que probablemente fue asesinado en el campo de exterminio de Treblinka en 1943.

«Tengo la pluma en la mano y la muerte me mira fijamente en mi habitación», escribió Milejkowski. «Mira a través de las ventanas negras de tristes casas vacías de calles desiertas llenas de posesiones vandalizadas y robadas».

El encarcelamiento en el gueto brindó a los médicos una oportunidad inesperada -y sin precedentes- de llevar a cabo investigaciones que les sobrevivirían.

En un descubrimiento, los médicos demostraron la extrema «adaptación del cuerpo a las vitaminas». A pesar de pasar hambre, los pacientes mantenían niveles relativamente normales de vitaminas gracias a que los huesos «extraían» por sí mismos esos elementos.

En otro descubrimiento, los médicos determinaron que el cuerpo apagará el sistema inmunológico antes que otros sistemas durante la inanición. La tuberculosis era rampante en el gueto, pero los niños dejaron de dar positivo en las pruebas de anticuerpos, porque sus cuerpos habían despriorizado la creación de respuestas inmunes.

Según los expertos médicos, la investigación sobre las respuestas inmunitarias en los niños demacrados tiene relevancia para la prevención del VIH. También hubo hallazgos para la ciencia ocular, la micronutrición y la salud ósea.

Un hallazgo metabólico y circulatorio que podría haber salvado miles de vidas fue sobre la importancia de no «realimentar» demasiado rápido a las personas demacradas.

Tras la Liberación, la rápida «realimentación» de las personas demacradas provocó el fallo de sistemas circulatorios ya debilitados y -en decenas de miles de casos- insuficiencia cardiaca y muerte a las 72 horas de haber sido alimentados.

«Algunos de los hallazgos se perdieron, pero lo que queda sigue siendo la investigación más exhaustiva sobre la inanición jamás realizada», escribió el médico y profesor de nutrición Myron Winick en 1979.

«Los médicos describieron los hallazgos clínicos con tal detalle que su descripción sigue siendo la más clara hasta la fecha», escribió Winick, que publicó un libro sobre los médicos del gueto de Varsovia.

«[El estudio] sigue siendo una pieza fundamental en nuestra comprensión de los efectos de la malnutrición grave tanto en adultos como en niños. Pero es más que eso. Es un vistazo al carácter de algunos de los médicos del gueto de Varsovia», escribió Winick.