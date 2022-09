Estados Unidos sanciona a empresa iraní por proporcionar drones a Rusia

Itongadol.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una empresa iraní que enviaba aviones no tripulados a Rusia para su uso en la invasión de Ucrania, así como a otras tres empresas iraníes por su participación en la producción de aviones no tripulados, anunció el jueves el Tesoro.

La empresa Safiran Airport Services, con sede en Teherán, fue sancionada por coordinar los vuelos militares rusos entre Irán y Rusia, incluidos los vuelos que transportan vehículos aéreos no tripulados iraníes, personal y equipos relacionados de Irán a Rusia. Tras el montaje y las pruebas, las Fuerzas Aeroespaciales rusas pretenden desplegar los vehículos aéreos no tripulados en la guerra de Ucrania, según el anuncio del Tesoro.

La empresa Paravar Pars, estrechamente asociada a la Universidad Imam Hossein, controlada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ha fabricado aviones no tripulados para las Fuerzas Aeroespaciales del CGRI y ha probado aviones no tripulados para la Marina del CGRI.

La empresa participó específicamente en la investigación, el desarrollo y la producción del vehículo aéreo no tripulado iraní Shahed-171 y recibió del CGRI aviones no tripulados fabricados en Estados Unidos e Israel, a los que luego aplicó ingeniería inversa para reproducir versiones de fabricación iraní.

La empresa Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) participó en la investigación, el desarrollo y la producción del programa iraní de vehículos aéreos no tripulados Shahed-171 del CGRI, según el Tesoro.

La empresa sirve de fachada para las actividades encubiertas de adquisición de las Industrias de Fabricación de Aeronaves de Irán (HESA), que están afiliadas al Ministerio de Defensa y a la Logística de las Fuerzas Armadas de Irán. DAMA ha participado en la adquisición de equipos para modificar componentes de vehículos aéreos no tripulados que serían producidos localmente por el IRGC y utilizados en los vehículos aéreos no tripulados del IRGC. La empresa también ha participado en la fabricación y adquisición de equipos para su uso previsto en motores a reacción para el IRGC.

La empresa Baharestan Kish se ha encargado de varios proyectos relacionados con la defensa, incluida la fabricación de vehículos aéreos no tripulados. Desde el año pasado, la empresa estaba trabajando en los componentes del UAV Shahed.

El director general de la empresa, Rehmatollah Heidari, también fue sancionado el jueves.

Todos los bienes e intereses de las personas y entidades sancionadas en EE.UU. o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados y comunicados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC).

«Rusia está tomando decisiones cada vez más desesperadas para continuar su guerra no provocada contra Ucrania, en particular frente a nuestras sanciones y controles de exportación sin precedentes», dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

«Estados Unidos se ha comprometido a aplicar estrictamente nuestras sanciones tanto contra Rusia como contra Irán y a exigir responsabilidades a Irán y a quienes apoyan la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Tampoco dudaremos en apuntar a los productores y compradores que contribuyen al programa de vehículos aéreos no tripulados de Irán y su CGRI, lo que demuestra aún más nuestra determinación de seguir persiguiendo a los apoderados terroristas que desestabilizan Oriente Medio». Las entidades no iraníes y no rusas también deben tener mucha precaución para evitar apoyar el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados iraníes o su transferencia, o la venta de cualquier equipo militar a Rusia para su uso contra Ucrania.»

En agosto, Irán, Rusia, Bielorrusia y Armenia lanzaron una competición de drones militares en Kashan, en el centro de Irán, apenas unos días después de que Estados Unidos confirmara que oficiales rusos estaban siendo entrenados para utilizar drones iraníes.

Más de 70 soldados de los cuatro países participan en el torneo, que incluye cinco etapas de aptitud física y tiro y cuatro divisiones de drones, que incluyen el reconocimiento aéreo durante tres días, el apoyo aéreo y la corrección del fuego de artillería, el reconocimiento nocturno y el reconocimiento constante, según declaró a los medios de comunicación iraníes el general de brigada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) Ali Bilali.

En agosto, el portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE.UU., Vedant Patel, dijo a los periodistas que EE.UU. había podido confirmar que funcionarios rusos habían llevado a cabo un entrenamiento en Irán en las últimas semanas como parte de la transferencia prevista de drones.

«Haremos cumplir enérgicamente todas las sanciones de EE.UU. sobre el comercio de armas tanto ruso como iraní. El tipo de transacciones que usted menciona son potencialmente sancionables bajo numerosas autoridades, incluyendo pero no limitándose a las autoridades específicas de Rusia y a nuestras sanciones mundiales de no proliferación», dijo Patel.

«Seguimos increíblemente preocupados por el uso y la proliferación de vehículos aéreos no tripulados por parte de Irán. Se han utilizado para atacar a las fuerzas estadounidenses, a nuestros socios en la región y a entidades navieras internacionales. Seguiremos utilizando todas las herramientas disponibles, incluidas, entre otras, las sanciones, para prevenir, disuadir y desmantelar la red de adquisiciones que suministran material y tecnología relacionados con los vehículos aéreos no tripulados a Irán.»

En julio, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró a los periodistas que Irán se está preparando para suministrar a Rusia varios cientos de aviones no tripulados, entre ellos algunos susceptibles de ser armados.