Estados Unidos. Legisladores demócratas afirmaron que los manifestantes antiisraelíes no representan al partido

Itongadol.- Tres legisladores demócratas que hablaron con The Times of Israel en la Convención Nacional Demócrata en Chicago dicen que los manifestantes anti-Israel no son representativos de su partido.

«Están fuera por una razón. No son delegados ni forman parte de esta convención. No son demócratas. Si son algo, son Socialistas Demócratas de América», afirma el representante Steve Cohen, de Tennessee.

Argumenta que hay una superposición entre los que protestan afuera hoy temprano y los que condenaron a la representante demócrata progresista Alexandria Ocasio-Cortez por organizar un evento sobre los peligros del creciente antisemitismo.

«Así de alejados están: o eso o anarquistas», dice Cohen.

Su postura es ampliamente compartida por el también representante demócrata Brad Sherman, quien también afirma que los miles de manifestantes propalestinos que marcharon contra el DNC «no son demócratas.»

«Son partidarios de (el activista de extrema izquierda) Cornel West y de Jill Stein y del Partido Verde», dice Sherman, señalando que la única candidata demócrata que abrazó las posiciones contra Israel de los manifestantes -Marianne Williams- es prácticamente desconocida.

Por otro lado, Sherman respeta la decisión de Harris de comprometerse con algunos de los activistas «no comprometidos» que encabezaron un movimiento de voto de protesta contra el presidente Joe Biden durante las primarias del Partido Demócrata por su apoyo a Israel en la guerra contra Hamás.

«Estas elecciones se decidirán por tan pocos votos que nadie quiere descartar a ningún grupo de ellos, por pequeño que sea. Si me enterara de que la gente de la industria del kumquat está disgustada con nosotros, me pondría en contacto con ellos, aunque en Estados Unidos se cultivan muy pocos kumquats», bromea Sherman.

Sin embargo, afirma que Harris sólo ha ido «un paso, quizá medio paso» más allá que Biden en su compromiso con los críticos de Israel, aunque sin aceptar sus opiniones.

Aunque se distancian de los manifestantes antiisraelíes, los legisladores no dejan de expresar su descontento con el actual gobierno israelí y con la forma en que ha llevado a cabo parte de la guerra.

Sherman señala que «las imágenes que salen de Gaza son terribles. Las declaraciones de algunos políticos israelíes son horribles».

El demócrata de California afirma que los dirigentes israelíes «han antepuesto sus propios intereses electorales a los intereses del Estado, y los votantes tienen que castigar ese comportamiento».

«Alguien que apela a su instinto, pero perjudica su posición en las relaciones internacionales -puede que esté satisfaciendo sus necesidades psicológicas inmediatas, pero un país con tanto crédito como Israel, debería jugar inteligentemente», añade Sherman.

«La decepción de los demócratas se centra en Bibi Netanyahu. Bajo su liderazgo, existe la sensación de que Israel ha perdido el rumbo en muchas direcciones», afirma el representante Bill Foster.

«No vamos a abandonar a Israel, pero tenemos que hablar con firmeza a un amigo que ha perdido el rumbo», añade el legislador de Illinois.

Foster dice que las opiniones de los asistentes a la protesta antiisraelí «no son consenso aquí, pero hay una preocupación muy fuerte».