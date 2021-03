Estados Unidos. La Casa Blanca celebró Pesaj en una ceremonia virtual con un mensaje de Biden

Itongadol.- En la víspera de la llegada de Pesaj, la Pascua judía, la Casa Blanca de los Estados Unidos tuvo su celebración en un evento virtual que contó con la participación del presidente Joe Biden y de la primera dama Jill Biden.

El segundo caballero, Douglas Emhoff, fue el anfitrión de la ceremonia virtual del jueves 25 de marzo, y dijo a los participantes que, tras un año de aislamiento, este tipo de eventos «nos mantienen conectados y nos recuerdan que no estamos solos».

Emhoff, que es judío, asistió al acto con su esposa, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris. Los abuelos se apresuraron a organizar reuniones de Pesaj una vez que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron este mes su cautelosa bendición para las reuniones festivas limitadas en persona.

La Pascua es la primera festividad importante en la que los estadounidenses se reúnen desde que los CDC aconsejaron este mes que las personas vacunadas pueden celebrar pequeñas reuniones con personas no vacunadas de un mismo hogar. Es un signo esperanzador de casi normalidad después del año pasado.

As we recall the Passover story of overcoming adversity, finding hope, and becoming free, we find a renewed salience. This weekend, as Seders close with the familiar refrain, “Next year in Jerusalem,” we offer an additional prayer: Next year in person. Next year, together. pic.twitter.com/TBU2dXMPCQ

— President Biden (@POTUS) March 26, 2021