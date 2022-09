Estados Unidos. Investigación en curso en Vermont sobre presunto antisemitismo en el campus

Itongadol.- El Departamento de Educación de EE.UU. está investigando las acusaciones de antisemitismo en la Universidad de Vermont, que incluyen la exclusión de algunos estudiantes judíos de los clubes del campus y la amenaza de un ayudante de cátedra de reducir las calificaciones de los estudiantes que apoyan al Estado de Israel.

La denuncia presentada por el Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos bajo la Ley alega que la UVM ha permitido que exista un ambiente hostil en el campus en violación de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

La denuncia, que fue presentada el año pasado, pero que el Departamento de Educación atendió el mes pasado, dice que los estudiantes judíos han expresado su temor a identificarse públicamente como judíos, ocultan su identidad judía y algunos han considerado el traslado de la UVM debido al ambiente hostil.

Los estudiantes judíos están siendo presionados para que renieguen de su sentido de ser judíos si quieren comprometerse en cuestiones como los derechos de los LGBTQ, de las mujeres o de la inmigración, o el cambio climático, dijo Alyza Lewin, la presidenta del Centro Brandeis.

«No puede ser que hoy en día, la única comunidad que no es bienvenida para traer su identidad completa a la mesa son los judíos», dijo en una entrevista con The Associated Press. «Y eso es lo que está ocurriendo ahora en la Universidad de Vermont, es que están diciendo a todo el mundo: ‘os damos la bienvenida a nuestra mesa con toda vuestra identidad, excepto a los judíos’».

En un comunicado, el portavoz de la UVM, Enrique Corredera, dijo que estaban al tanto de la investigación de la Oficina de Derechos Civiles y que están a la espera de proporcionar a la agencia una respuesta completa a las acusaciones subyacentes, que fueron reportadas a la universidad en 2021 e investigadas por funcionarios del campus.

«UVM busca fomentar una cultura de inclusión para todos los estudiantes, profesores y personal, incluidos los miembros de nuestra comunidad judía, y no tolera actos de sesgo o discriminación relacionados con la religión, la raza, la cultura, el género o la orientación sexual en nuestro campus»‘, dice el comunicado.

Las acusaciones de antisemitismo en la UVM se producen después de que los incidentes antisemitas en los Estados Unidos alcanzaran un récord el año pasado. A principios de este año, la Liga Antidifamación contabilizó 2.717 incidentes antisemitas de asalto, acoso y vandalismo en 2021, un aumento del 34% con respecto al año anterior y el número más alto desde que el grupo con sede en la ciudad de Nueva York comenzó a rastrear tales incidentes en 1979.

La queja de la UVM dice que en la primavera de 2021 un grupo de asalto sexual del campus llamado UVM Empowering Survivors, que tenía más de 4.000 seguidores, anunció en una página de medios sociales que los estudiantes sionistas ya no eran bienvenidos en el grupo y que serían «bloqueados.»

Cuando los estudiantes judíos se pusieron en contacto con el grupo para discutir el asunto, fueron rechazados. El grupo añadió que «no participaremos en conversaciones sobre… el sionismo», dice la denuncia.

La denuncia también alega que el ayudante de cátedra, cuyo nombre fue tachado en la denuncia, publicó en las redes sociales amenazas de reducir las calificaciones de los estudiantes judíos sionistas de la UVM.

«¿Es poco ético para mí, un TA, no dar crédito a los sionistas por la participación??? Siento que es bueno y divertido», decía el mensaje gramaticalmente incorrecto del 5 de abril de 2021, que fue reproducido en la denuncia.