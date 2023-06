En un barrio de Berlín cuelgan panfletos en árboles alentando ataques a Israel y buscando recaudar fondos para organizaciones terroristas

Itongadol.- Los árboles en barrio Neukölln ubicado en la ciudad de Berlín se convirtieron en muestra de odio contra el Estado de Israel.

Según informó el diario Berliner Zeitung, carteles que alientan ataques contra Israel y buscan recaudar fondos para organizaciones terroristas fueron colgados en los árboles del vecindario.

Estos son carteles de la organización «Samidoun, por la solidaridad con el prisionero palestino», que fue designado grupo terrorista en Israel y que pide a los residentes del barrio berlinense donaciones.

In Neukölln klebt der Juden-Hass an Wänden und an Bäumen https://t.co/t8I1YMmzLW

— mühsam (@mhsam15) June 7, 2023