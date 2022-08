Empresaria ecuatoriana: ‘‘Conocimos un pequeño pedacito de lo que es en realidad Israel y por qué está donde está’’

Itongadol.- Un grupo de empresarios ecuatorianos participaron de un encuentro con representantes del Gobierno de Israel buscando oportunidades y posibilidades de alianzas comerciales.

Una delegación de 20 empresarios ecuatorianos viajó a Israel con la comitiva del presidente Lasso para participar de un encuentro en el que se expusieron las oportunidades y posibilidades de alianzas comerciales entre los dos países en miras de un tratado de libre comercio. Martha Alarcón, una de las empresarias, dialogó con la Agencia AJN tras regresar a Ecuador y expresó: ‘‘Conocimos un pequeño pedacito de lo que es en realidad Israel y por qué está donde está. Creo que por eso viajamos, para aprender, para saber lo que están haciendo, cómo es su cultura, y todo lo que les permite ser lo buenos que son, para compararlo con nuestra realidad’’.

El encuentro de empresarios se realizó casi dos meses después de la visita del Presidente ecuatoriano a Israel donde se firmó un memorando de entendimiento para la cooperación económica y comercial entre los países.

Itongadol: ¿Cómo surge este viaje?

Martha Alarcon: El viaje nace porque la Cámara de Innovación y Comercio Ecuador – Israel, de la mano de Mayan, Kurt y Gustavo, comienzan a buscar empresarios de las diferentes áreas para que no se crucen y la experiencia sea enriquecedora. El objetivo era llevar 20 empresarios.

A mí me contactó Gustavo a través de Linkedin, y me contó acerca del objetivo del viaje de trabajo junto con la delegación del presidente Lasso, para encontrar sinergias entre los países en los diferentes sectores y ver en qué podíamos trabajar en conjunto, dada la apertura desde el punto político entre Israel y Ecuador.

IG: ¿Cuál es la especialidad de vuestra empresa y qué pasó cuando recibió el llamado por primera vez?

MA: Nosotros, en Lagard Service, somos tres socios, uno de ellos que es capitalista y mi socio Juan Fernando Alarcón. Nuestra empresa se dedica a dar soluciones integrales de seguridad en tecnología a todo lo que es el sector financiero. Tenemos varias líneas; la línea de cerraduras inteligentes para cajas fuertes, puertas de bóvedas y cajeros automáticos; toda la línea de máquinas que manejan efectivo, cajas inteligentes, (las famosas smart box), la otra línea de cajas fuertes y puertas de bóvedas, que son elementos más pequeños y no le damos tanta importancia porque no es tecnología en sí; los totes de videos vigilancia y telepresencia y ahora también trabajamos con drones y seguridad electrónica, y tenemos toda la gama de tecnología en seguridad, que es a lo que nos dedicamos. La empresa ya tiene 10 años y gracias a dios estamos muy bien posicionados a nivel país. Cuando nos contactaron nos explicaron que les gustaba nuestro perfil y que les gustaría que los acompañemos en la delegación. Como en Linkedin en estos momentos llega mucha información, pensamos que se trataba de cualquier propaganda, pero Gustavo volvió a insistir y nos remarcó que quería que estemos en la delegación, que íbamos a ser la única empresa de seguridad y que nos consideraban líderes del sector en el país. Ahí nos dimos cuenta de que se trataba de algo muy importante e hicimos una pequeña investigación entre nuestros clientes y efectivamente descubrimos que Israel está al top en todo lo que tiene que ver con seguridad y por eso decidimos viajar con mi socio.

IG: ¿Mantuvieron alguna relación con la Embajada de Israel en Ecuador?

MA: Al principio no, de hecho conocimos al embajador recién en Israel, que tuvo la amabilidad de estar con nosotros en alguna reunión. Es decir, antes del viaje no estuvimos con el embajador, pero allá en Israel nos recibió y mantuvimos una reunión dentro de nuestra agenda.

IG: ¿Cuándo fue el viaje?

MA: Viajamos el 6 de junio, y estuvimos dos semanas en Israel. Yo pertenezco al Clúster financiero, lidero la mesa de infraestructura de pagos digitales, si bien nuestra empresa no hace nada de pagos digitales, me pidieron que lo haga y es bueno aprender. El evento en Israel comenzó el 8 de junio y tuvimos siete días de agenda en los que había distintos temas con empresas, y yo me quedé una semana más, porque como dije representaba al Clúster junto con Biran Roballo, teníamos una agenda compartida para buscar sinergia entre el Clúster con empresas, para poder traer ese conocimiento al país.

IG: ¿Qué evaluación hacen del viaje?

MA: Fue muy interesante desde tres esferas. La primera es que me parece que la Cámara de Comercio hizo un trabajo muy bueno porque tuvimos mucha sinergia. Además de los negocios que se hicieron con las personas de allá, de hecho nosotros trajimos dos representaciones, pero más allá de eso y de lo que pudimos aprender de Israel en sí, hicimos muchos negocios entre los empresarios, éramos complementarios, y por ese lado me parece que fue una experiencia muy interesante. En segundo lugar, creo que la agenda fue perfecta, ya que conocimos un pequeño pedacito de lo que es en realidad Israel y por qué está donde está. Creo que por eso viajamos, para aprender, para saber lo que están haciendo, cómo es su cultura, y todo lo que les permite ser lo buenos que son, para compararlo con nuestra realidad. Eso fue importante para entender la realidad israelí. Pudimos comprender cómo se trabaja en Israel y dónde se inició esa cultura, cómo lograron generar sus contactos. Lo hicieron enfocándose afuera y no adentro, creo que ese es uno de los mayores logros de Israel. Justamente la semana pasada participé de una conferencia en la Embajada de Israel, y tuve la oportunidad de conversar con distintas personas y que decían que, al ser un país tan pequeño, no se enfocaron en qué podían vender dentro del país, sino lo que podían vender al mundo, buscar lo que le faltaba al mundo. Ese creo que es un ejemplo que tenemos que llevarlo a la práctica acá en Ecuador. Nosotros incluso tenemos más habitantes que Israel, sin embargo, nuestro PBI per cápita está muy por debajo del de Israel y eso se debe a que ellos se enfocaron hacia afuera, hicieron contactos y todo lo que pudimos ver allá. Ver cómo trabajan nos cambió la mente, nos dio otro chip. Otra parte de la agenda fueron reuniones específicas con lo que necesitábamos cada uno de los empresarios. Nosotros nos trajimos una representación de cámaras inteligentes y otra de sensores especiales para los ATM, porque nosotros fabricamos y exportamos lo que son chalecos para protección y es muy complementario a la seguridad de los cajeros automáticos. Finalmente, 19 de los 20 empresarios que fuimos cerramos ya alianzas con empresas israelíes. Por eso siento que las reuniones fueron muy buenas.

IG: ¿Conocía Israel?

MA: No conocía, pero tengo que volver. Me quedó corto. Israel me pareció un país increíble. Estuvimos en Tel Aviv y Jerusalem. Fue impresionante ver la diferencia estando relativamente tan cerca, respecto a cómo se vive y cómo se trabaja. Con mis socios dijimos ‘este es solo un pedacito’. De hecho, estamos planeando hacer de nuevo una visita, enfocada en el mundo financiero. Con la Cámara de Comercio queremos invitar a todo el sector financiero. Realmente nos pareció un país encantador. Fuimos por trabajo, lamentablemente no pudimos hacer tanto turismo como hubiésemos querido, así que tenemos que regresar. Creo que hay mucho que trabajar entre los dos países. Estuvimos también en la inauguración de la oficina de innovación que se abrió con Colombia. Realmente siento que lo que hicimos fue solo el inicio, poner la banderita de arranque. Hay mucho por hacer y trabajar.

IG: ¿Cuál es la llave para que los países puedan trabajar en conjunto con Israel?

MA: Creo realmente que el embajador en Ecuador está haciendo un trabajo impecable. Está muy abierto y enlazando la parte pública con la privada. Creo que la articulación interesante que está haciendo la embajada es justamente unir lo público con lo privado y con eso conseguir este tipo de viaje. Creo que en Latinoamérica pasa que separamos mucho lo público de lo privado y no comprendemos que trabajar en sinergia es lo que puede hacer que un país crezca. Creo que eso es algo que pudimos ver en la Cámara de Innovación allá, donde vimos cómo articular entre lo público y lo privado. Es este cambio de mentalidad lo que yo creo que está haciendo el embajador y fue una de las llaves principales para este viaje. El tema del idioma y cultural siempre va a ser una barrera. Incluso el cambio horario es una barrera grande. Entonces se necesita gente que esté allá que articule entre las empresas ecuatorianas y las israelíes y haga este nexo. Porque ir directamente a empresas israelíes no creo que tenga el mismo potencial que teniendo un articulador allá. Ese fue el éxito que tuvo este viaje, por el trabajo impecable que hizo el embajador, junto con la Cámara. Unimos la parte privada, la pública y comenzamos a intentar comenzar a hablar un mismo idioma.

IG: ¿Cuándo volvieron mantuvieron un encuentro con el embajador?

MA: Sí, de hecho, yo tuve la oportunidad de compartir nuestra experiencia y representar a los 20 empresarios de este viaje en un desayuno que se hizo, en donde estuvo el ministro de Producción, estuvo el embajador y los empresarios. En este desayuno hablamos sobre lo que se logró allá, el resumen, los resultados, y cómo seguimos articulando en conjunto el ministerio de Producción, embajada y nosotros como empresarios. Y otro grupo que fue, de emprendedores, tuvieron el mismo encuentro. Por eso creo que por parte de la embajada se está haciendo un trabajo muy importante. No solo desde el punto empresarial, sino desde el punto de comenzar a conocernos entre ambas culturas. Todo el éxito que tuvo Israel y algunos éxitos que tenemos en Ecuador. Podemos seguir trabajando en este lazo. Se proponen hacer reuniones continuas para ir articulando estos resultados.

IG: Has tenido la generosidad de compartir esto, ¿es algo personal o es una marca para Ecuador?

MA: Creo no podría decir que es algo ecuatoriano o israelí. Creo que si los empresarios no comprendemos que el compartir es el camino, creo que estamos perdidos. El mundo es demasiado grande para no compartir. El que quiere trabajar y quiere crecer, lo puede hacer. Hay demasiados temas por desarrollar. Parte de este viaje para nosotros es compartir el conocimiento que pudimos tener allá para que otros empresarios puedan ir y seguir trabajando en conjunto. En pleno siglo XXI, todavía vemos muchas cosas de egoísmo. Pero creo que después de todo lo que hemos vivido, después de la pandemia, no comprendemos que el egoísmo solo nos lleva al fracaso, no hemos aprendido nada. Para cualquier cosa que pueda ayudar, aquí estoy.