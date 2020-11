El plan de Biden para combatir el antisemitismo y el odio a Israel. Por Lahav Harkov*

Agencia AJN.- Con dos meses y alrededor de dos semanas para su probable asunción, el presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden puede enfrentar una prolongada batalla legal para defender su aparente victoria. Mientras tanto, su equipo de transición probablemente estará muy ocupado ideando formas de anular las políticas del presidente Donald Trump.

Hay bastantes asuntos relacionados con los judíos e Israel que Biden tendrá que abordar en los primeros meses de su presidencia.

Con el COVID-19 y todos los males económicos y sociales relacionados todavía en marcha, Biden probablemente pondrá la mayor parte de su atención en los asuntos internos, antes que en la política exterior. Y uno de ellos puede muy bien ser el antisemitismo.

Biden ha dicho que decidió postularse a la presidencia el día que Trump dijo que había «buena gente en ambos lados» de la manifestación de 2017 en Charlottesville, Virginia, en la que algunos de los manifestantes corearon «los judíos no nos reemplazarán».

Biden se ha centrado en el antisemitismo en su campaña de una manera sin precedentes. Ha publicado artículos de opinión sobre el tema, y tiene un plan para combatir el odio a los judíos en su sitio web de campaña.

Ese plan incluye tomar en serio la violencia y la retórica antisemita condenándola sistemáticamente, restaurando los fondos recortados por la administración Trump para luchar contra el terrorismo doméstico y trabajando en la aprobación de una ley para luchar contra él, a la vez que se preserva la libertad de expresión, nombrando un liderazgo en el Departamento de Justicia que dará prioridad al enjuiciamiento de los crímenes de odio, y aumentando el control de las armas para «romper el nexo entre el extremismo y la violencia con armas».

En cuanto a la retórica que proviene de su propio lado del espectro político, el sitio web de la campaña de Biden dijo que «rechazaría firmemente el movimiento de BDS, que señala a Israel – hogar de millones de judíos – y con demasiada frecuencia se convierte en antisemita, mientras que deja a los palestinos libres de sus opciones».

Este lado de la lucha contra el antisemitismo será un desafío mayor para Biden. Mientras que la gran mayoría de los demócratas se han opuesto hasta ahora al BDS, un número creciente del ala progresista del partido se opone a las medidas contra el movimiento anti-israelí por motivos de libertad de expresión.

Biden es el candidato de los demócratas, y puede que quiera mantener la unidad del partido y evitar provocar la ira de los de su izquierda, que incluye a la vicepresidenta electa Kamala Harris, aunque no necesariamente en el tema de Israel. Puede querer poner la política interna en primer lugar, pero el mundo no va a estar esperando a que tenga tiempo de abordar sus desafíos, lo que significa que tendrá que estar preparado para cualquier número de cuestiones internacionales, incluidas las que afectan a Israel.

La más importante de ellas es Irán. Con otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que no respetan la activación de las «sanciones de retroceso» de EE.UU., el embargo de armas de la ONU sobre Irán expiró el mes pasado. La administración Trump impuso sanciones adicionales a Irán para compensar la reticencia de las otras partes al Plan de Acción Integral Conjunta (JCPOA), comúnmente llamado el Acuerdo con Irán, para asegurarse de que haya consecuencias en el continuo desarrollo de armas avanzadas y en el programa nuclear de la República Islámica.

Irán y sus probables fuentes de armamento -China y Rusia- han esperado antes de hacer ningún trato de armas, pero pueden sentirse envalentonados de hacerlo ahora que Trump y su campaña de sanciones de «máxima presión» están a punto de perder su vigencia. Ese es un embrollo que Biden tendría que abordar de inmediato, por la seguridad del mundo.

Dicho esto, Irán tiene sus propias elecciones en junio, y aunque no hay necesidad de fingir que será libre o justo, los ayatolás pueden esperar unos meses a que los nuevos líderes políticos tomen posesión del cargo antes de actuar.

Se espera que Biden, de acuerdo con sus mensajes de campaña, pida a Irán que vuelva a los términos del Plan de Acción y, a cambio, ofrezca un retorno americano al acuerdo. Biden ha dicho que negociaría para hacer el acuerdo con Irán más fuerte, aunque no especificó de qué manera, y las otras partes del acuerdo han sido reacias a hacer mucho en ese frente, lo que puede hacer que cualquier cambio en el plan sea difícil de lograr, si no imposible.

Otra cuestión que puede surgir, esté o no al tope de la lista de Biden, son las continuas acciones agresivas de Turquía en el Mediterráneo Oriental.

Turquía ha provocado numerosas crisis con Grecia en los últimos años, trayendo buques de guerra a las aguas económicas de los estados miembros de la UE. Esto ha venido acompañado de amenazas turcas contra Armenia, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, así como contra Israel. Más recientemente, el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incitado contra Francia y el Presidente francés Emmanuel Macron después de que este último asegurara que la libertad de expresión continuaría en la Quinta República incluso después de que un islamista decapitara al maestro Samuel Paty, que exhibió una caricatura de Mahoma en clase.

Turquía se ha convertido en una importante fuerza desestabilizadora en la región, y las reverberaciones se sentirán también en Israel. El gobierno de Trump se ha abstenido en su mayor parte de abordar este problema, pero un gobierno de Biden probablemente no tendrá otra opción.

La victoria de Biden también puede frenar el impulso de los países que están normalizando sus vínculos con Israel después de los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán.

Biden y su campaña han expresado su apoyo a estos acontecimientos, pero el gobierno de Trump dio especial prioridad a estas medidas e incluso puso elementos relacionados con Israel en acuerdos con países como Kosovo y Sudán. Es menos probable que Biden haga esas cosas, aunque su administración puede alentar a los países árabes con vínculos no oficiales con Israel, como Arabia Saudita y Omán, a que salgan a la luz.

El presidente electo ha prometido presionar a Arabia Saudita por sus violaciones de los derechos humanos, y algunos analistas han planteado la idea de que Riad establecería relaciones diplomáticas con Israel para ganarse el favor de la nueva administración. Si eso es cierto, entonces podría haber movimiento en el frente de los Acuerdos de Abraham antes de lo esperado.

No es particularmente urgente en este momento, por lo que resulta improbable que la administración Biden cause novedades en el conflicto palestino-israelí. No ha habido conversaciones de paz serias en muchos años y, por otra parte, ha habido relativamente poca violencia últimamente.

Sin embargo, hace una semana y media, la vicepresidenta Harris le dijo a Arab-American News, con sede en Michigan, que una administración Biden «tomará medidas inmediatas para restablecer la asistencia económica y humanitaria al pueblo palestino, abordar la crisis humanitaria en curso en Gaza, reabrir el consulado de EE.UU. en Jerusalem Oriental y trabajar para reabrir la misión de la OLP en Washington».

Harris también dijo: «Estamos comprometidos con una solución de dos estados, y nos opondremos a cualquier medida unilateral que socave ese objetivo. También nos opondremos a la anexión y a la expansión de los asentamientos». Biden se ha opuesto a los asentamientos durante toda su carrera política de casi 50 años, de modo que esto no resulta sorprendente.

Es probable que los asentamientos vuelvan a aparecer en los titulares como una fuente de fricción entre Jerusalem y Washington, aunque sus asesores y otras personas han dicho que no resulta probable que Biden adopte una táctica tan polémica como la que adoptó el ex presidente de los Estados Unidos Barak Obama respecto a este tema.

Cuando Biden entre en funciones en enero, tendrá una letanía de temas en su agenda, e Israel y los judíos probablemente estarán en su prolongada lista.

*Corresponsal diplomática y editora colaboradora principal de The Jerusalem Post.