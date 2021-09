EL EMBAJADOR DE ISRAEL EN LA ONU: «LA SOLUCIÓN DE 2 ESTADOS NO SE PUEDE LOGRAR ACTUALMENTE»

Itongadol.- Cuando se le preguntó cuál era su opinión sobre el apoyo de la administración Biden a una solución de dos estados al conflicto israelí-palestino, el embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdan, dijo que Jerusalem respeta la posición, pero piensa de manera diferente al respecto.

“El actual gobierno israelí piensa de manera diferente y cree que actualmente no se puede lograr”, le dice Erdan a The Times of Israel al margen de un evento que marca el primer aniversario de los Acuerdos de Abraham. “Incluso la administración de Biden, cuando hablan con nosotros, reconocen que no es algo que se pueda lograr actualmente”.

Erdan dice que, mientras tanto, tanto Israel como Estados Unidos se están enfocando en promover proyectos económicos que puedan mejorar la calidad de vida de los palestinos.

“La opción [de los dos estados] no está sobre la mesa, por lo que estamos enfocados en lo que nos une más que en lo que nos divide”, dice el embajador.

Erdan señala que la administración Trump, que inició los Acuerdos de Abraham, tampoco siempre apoyó el modelo de dos estados. “No era la posición de la administración anterior, aunque de vez en cuando lo era”, dice Erdan.