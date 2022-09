El ejército suizo muestra la nueva flota israelí de drones Starliner

Itongadol.- Las Fuerzas Aéreas suizas se enfrentan a futuras amenazas con su nueva flota de vehículos aéreos no tripulados (UAV) Hermes Starliner, fabricados por la empresa israelí Elbit Systems.

Los seis vehículos aéreos no tripulados tendrán su base en la base aérea de Emmen, cerca de la ciudad de Lucerna, y la flota estará plenamente operativa a finales de 2023.

El Starliner tiene una envergadura de 17 metros y pesa 1,6 toneladas. El sistema de reconocimiento no armado puede transportar 450 kg adicionales de cargas útiles, electro-ópticas, térmicas, de radar y de otro tipo en caso de que sean necesarias. Tiene una capacidad de vuelo máxima de 24 horas de vuelo continuo a una velocidad máxima de 260 km/hora.

Suiza compró los seis vehículos aéreos no tripulados, conocidos en Suiza como ADS-15, en un acuerdo por valor de unos 290 millones de dólares en 2015 para sustituir al Ranger ADS-95 que fue retirado del servicio tras 20 años.

Aunque los sistemas se utilizarán principalmente para la recopilación de información sobre la situación y los objetivos, el acuerdo suscitó una gran controversia en Suiza.

Aunque la legislación suiza prohíbe armar los drones con misiles aire-tierra, el coronel Walser, del Mando de las Fuerzas Conjuntas de Suiza, declaró a los periodistas que el ejército no excluye la idea.

Walser dijo que los drones se compraron no sólo para futuros conflictos, sino para misiones de reconocimiento que apoyarían a las fuerzas terrestres y a las fuerzas fronterizas, incluyendo la lucha contra las infiltraciones ilegales en el país.

La Fuerza Aérea Suiza pretende tener dos drones en el aire en todo momento.

Los primeros 12 pilotos recibieron formación en Israel, cerca de Masada, en diciembre del año pasado, y en abril se entregaron las dos primeras plataformas junto con los sistemas de control en tierra. El ejército suizo realizó su primera prueba de vuelo con éxito del dron en junio, y a finales de este año se realizarán otras pruebas en condiciones invernales adversas en el norte de Canadá.

El sistema fue certificado en febrero para poder volar en el espacio aéreo civil, un requisito clave impuesto por Berna a Elbit.

Para cumplir las normas de certificación, Elbit Systems tuvo que instalar en el UAS Hermes Starliner una serie de capacidades tecnológicas para la aviación civil, entre ellas un sistema de alerta para evitar el terreno; despegue y aterrizaje automáticos en condiciones de mala visibilidad; aviónica, sensores y enlaces de datos por satélite redundantes; así como capacidades para condiciones meteorológicas adversas y apoyo directo a los rayos.

La aprobación para volar en cualquier espacio aéreo civil, incluso en zonas pobladas, permite a los gobiernos y organizaciones utilizar el sistema en diversas misiones como la seguridad de las fronteras, las operaciones antiterroristas, la seguridad de eventos públicos masivos, la búsqueda y el rescate marítimos, las labores agrícolas, las misiones de inspección medioambiental, etc.

El diseño y la fabricación del UAS fueron supervisados por la CAAI, que también dirigió un riguroso proceso de certificación de seis años que incluyó extensos vuelos en tierra y de prueba que se llevaron a cabo en cumplimiento de las normas de navegación aérea, las bases de aeronavegabilidad y las normas de aviación reguladas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Mientras Rusia continúa su guerra en Ucrania, muchos países europeos están modernizando sus ejércitos para hacer frente a futuras amenazas. Además de Suiza y Canadá, que compraron el Starliner, países como Finlandia y Dinamarca también han mostrado interés en la plataforma, ya que puede integrarse en el espacio aéreo civil y transportar las cargas útiles ISR necesarias.

En 2020, Canadá compró un Hermes 900 para participar en misiones en el Ártico canadiense. Se espera que el dron se entregue a finales de año y se unirá al Programa Nacional de Vigilancia Aérea para ayudar en la búsqueda y el rescate, los esfuerzos humanitarios, la aplicación de la pesca ilegal y más.

Según Omri Knoller, responsable del programa en Elbit, la madurez de la familia de drones de la compañía y la capacidad de volar en el espacio aéreo civil es un punto clave de venta del Starliner.

«No hay muchos países europeos que tengan vehículos aéreos no tripulados que puedan volar en el espacio aéreo civil», dijo a The Jerusalem Post. «Ahora tienen una solución que no han tenido antes».

La capacidad de volar en el espacio aéreo civil «puede proporcionar soluciones para cualquier cosa, tanto militar como civil», continuó, añadiendo que «las condiciones meteorológicas suizas, el entorno montañoso que es similar al de muchos otros países de Europa, puede hacer que este sistema sea interesante también para otros países.»

Israel está considerado como uno de los principales exportadores de drones, con empresas de defensa que venden estos sistemas a militares de todo el mundo.

La tensa situación geopolítica en Europa es una de las principales razones de la esperada oleada de compras, pero los países de todo el mundo han estado modernizando sus fuerzas para hacer frente a las nuevas amenazas comprando sistemas como los UAV de Israel.

Los drones, como los drones de combate Bayraktar, de fabricación turca, siguen desempeñando un papel fundamental en Ucrania al eliminar innumerables plataformas rusas. Los drones también desempeñaron un papel fundamental en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán en la guerra de Nagorno-Karabaj del año pasado.

Incluso antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero, la venta de armas a Europa se disparó en comparación con el quinquenio anterior, según ha revelado el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) en un informe reciente.

Mientras que el comercio mundial de armas principales disminuyó un 4,6%, según el informe, las importaciones de armas principales por parte de los Estados europeos fueron un 19% más altas de 2017 a 2021 que de 2012 a 2016, y representaron el 13% de las transferencias mundiales de armas.

Israel ya ha vendido sistemas de armas por valor de miles de millones de dólares a los países de Europa del Este que temen una agresión rusa desde que se anexionó la península de Crimea en 2014. En 2021 las exportaciones de defensa de Israel alcanzaron los 8.300 millones de dólares, de los cuales el 30% se destinaron a Europa.

Las ventas incluyeron misiles, cohetes, sistemas de defensa aérea, comunicaciones, drones, sistemas de inteligencia, radares y sistemas de alerta temprana, munición y armamento, aviones tripulados, aviónica, observación y optrónica.

Sistemas como los misiles guiados de precisión, los sistemas de defensa aérea, los vehículos aéreos no tripulados y los sistemas de comunicación que han estado pulverizando al ejército ruso estarán en la lista de compras de los países europeos que están modernizando sus ejércitos contra las amenazas modernas.