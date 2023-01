El consejero de Seguridad Nacional de EE.UU. llegó a Israel para conversar con Netanyahu sobre Irán

Itongadol.- En medio de la tensión con el nuevo gobierno tras la destitución de un ministro por parte del Tribunal Superior de Justicia, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, llegó a Jerusalem el miércoles por la noche para conversar con el primer ministro Netanyahu sobre Irán y conflicto palestino-israelí.

Es el primer miembro de la administración Biden que visita el país desde la toma de posesión del nuevo gobierno a finales del mes pasado.

Lo más importante en la agenda es la alineación de Israel y la posición de la administración Biden sobre la actividad terrorista global de Teherán y el fortalecimiento de las capacidades nucleares, ahora que parece poco probable una reactivación del acuerdo con Irán de 2015 para frenar su impulso hacia las armas atómicas.

En una reunión celebrada a primera hora del día con un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, Netanyahu señaló que era necesaria una «amenaza militar creíble» para detener las ambiciones nucleares de Irán, así como «presión económica y diplomática», según un comunicado emitido por su oficina.

Además, Netanyahu expresó a los senadores que esperaba «estrechar la cooperación en este sentido».

El ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, que estuvo en Washington la semana pasada, asistió a la reunión. Al igual que el embajador de Israel en EE.UU., Mike Herzog, y el embajador estadounidense en Israel, Tom Nides.

También se espera la visita este mes del Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, antes de lo que podría ser una visita de Netanyahu a la Casa Blanca.

Pero junto a la alineación entre los dos gobiernos sobre Irán está la creciente tensión sobre las políticas del nuevo gobierno con respecto al conflicto palestino-israelí.

El nuevo gobierno prometió poner en marcha políticas que impulsen la anexión de partes de Cisjordania, la expansión de los asentamientos y la legalización de los puestos de avanzada israelíes.

En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrado en Nueva York, la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield declaró que su gobierno se opone a la «anexión» israelí, así como a «la construcción de asentamientos y la legalización de los puestos de avanzada».

Thomas-Greenfield también subrayó el compromiso de la administración Biden con el statu quo en el Monte del Templo, bajo cuyos términos el lugar está abierto a todos los visitantes pero sólo los musulmanes pueden practicar el culto.

«Seguimos oponiéndonos a las acciones unilaterales que ponen en peligro la estabilidad y la viabilidad de una solución de dos Estados», aseguró Thomas Greenfield, añadiendo que esto incluía acciones que amenazan «el statu quo histórico en el Monte del Templo Haram al-Sharif».

Pleased to welcome U.S. National Security Advisor @JakeSullivan46, a great friend of Israel and expert on world, security, and Middle East affairs. The U.S. is Israel’s closest and most important ally, and he comes at the right time, as we meet so many challenges together. 🇺🇸🤝🇮🇱 pic.twitter.com/saVa3ViwF9

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 18, 2023