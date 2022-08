EE.UU. Senadores republicanos a Biden: Niegue visa al presidente de Irán para asistir a Asamblea General de ONU

AJN/Itongadol.- Siete senadores republicanos le enviaron una carta al presidente estadounidense Joe Biden. Lo instaron a negarles visas al presidente iraní Ebrahim Raisi y su delegación, impidiéndoles asistir a la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York en septiembre.

“La participación de Raisi en asesinatos en masa y la campaña del régimen iraní para asesinar a funcionarios estadounidenses en suelo estadounidense hacen que permitir que Raisi y sus secuaces ingresen a nuestro país sea una amenaza inexcusable para la seguridad nacional”, le escribieron.

Entre los senadores estaban Tom Cotton, Marco Rubio y Ted Cruz. “El historial de Raisi como violador de los derechos humanos es claro y de larga data”, le escribieron. “En 1988, mientras era fiscal adjunto de Teherán, Raisi formó parte de una comisión de ejecución que condenó a muerte a aproximadamente 5.000 presos, incluidos mujeres y niños, sin derecho a apelación ni a un juicio justo”.

Continuaron y escribieron que en las décadas posteriores, Raisi continuó sometiendo al pueblo iraní a enjuiciamientos extrajudiciales, torturas y ejecuciones, como durante la Revolución Verde de 2009 o durante su mandato más reciente como jefe del Poder Judicial de Irán.

“El papel de Raisi en estos graves abusos contra los derechos humanos llevó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro a sancionarlo en 2019”, señalaron.

Mientras Raisi continúa la ola de represión del régimen en el país, los agentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), una organización terrorista extranjera designada por los Estados Unidos, conspiran para asesinar a altos funcionarios estadounidenses actuales y anteriores en los Estados Unidos.

En marzo, el Washington Examiner informó que el Departamento de Justicia tenía pruebas acusables de que agentes de la Fuerza Quds del IRGC planeaban asesinar al ex asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos John Bolton.

Según informes, el IRGC ha estado tramando esfuerzos similares contra el ex secretario de Estado Mike Pompeo, el ex comandante del CENTCOM Kenneth McKenzie y otros ex funcionarios. Según informes noticiosos de este mes, el IRGC también está apuntando a funcionarios estadounidenses actuales como parte de su campaña de asesinatos.

“Si son ciertos los informes recientes de que Raisi planea asistir a la Asamblea General de la ONU, la Casa Blanca debe negarles a Raisi y otros funcionarios iraníes las visas para asistir”, le escribieron. “Permitir que Raisi viaje a los Estados Unidos mientras sus agentes trabajan activamente para asesinar a altos funcionarios estadounidenses en suelo estadounidense pondría en grave peligro nuestra seguridad nacional, dada la probable presencia de agentes del IRGC en la delegación iraní. Además, otorgarle la visa para ingresar a nuestro país a un asesino en masa como Raisi también legitimaría su represión. Es un riesgo que no podemos ni debemos correr”.

“Existe un fuerte precedente para negarles una visa de entrada a líderes extranjeros”, dice la carta. “En 1988, Estados Unidos le prohibió al presidente de la OLP, Yasser Arafat, ingresar a Estados Unidos para asistir a una reunión de las Naciones Unidas”.

También señalaron que en 2014, el presidente Barack Obama le negó una visa de entrada al embajador iraní ante la ONU, Hamid Aboutalebi, quien participó en la toma de rehenes de diplomáticos estadounidenses en 1979, y que en 2020, Estados Unidos se negó a emitir una visa para el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif.

“El papel de Ebrahim Raisi en los abusos a los derechos humanos del régimen y los continuos esfuerzos de Irán para asesinar a funcionarios estadounidenses deberían más que descalificarlo para recibir una visa a los Estados Unidos”, decía la carta.