Derrumbe de Miami. Conmueve una joven judía que reza frente a la zona del derrumbe por los familiares de la tragedia

ItonGadol.- Una joven judía de apenas 12 años causó una gran impresión en el alcalde de Surfside, Florida, quien se vio visiblemente conmovido cuando vio a la niña sentada sola frente al derrumbe, rezando por las familias afectadas por la tragedia.

Si bien las familias tienen esperanzas porque 150 personas siguen desaparecidas después de que un edificio de apartamentos junto al mar se derrumbó en el suburbio de Miami la semana pasada, el alcalde de la ciudad dijo que ver a la niña, que posiblemente tiene al menos un miembro de la familia desaparecido, rezando fuera del lugar del colapso le ha traído la tragedia a casa, informó ABC News.

En una conferencia de prensa el lunes, el alcalde de Surfside, Charles Burkett, habló de la niña, que parecía tener unos 11 o 12 años.

Burkett dijo que se encontró con la niña durante una de sus muchas visitas al lugar del desastre. No reveló su nombre, pero dijo que parecía tener entre 11 y 12 años.

«Ella estaba sentada en una silla sola, sin nadie a su alrededor, mirando su teléfono», dijo, «Y me arrodillé y le pregunté ‘¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien?»

Después de que la niña le dijo al alcalde que estaba bien, él notó que estaba leyendo una oración.

«Era una oración judía, pero ella estaba leyendo una oración judía para sí misma sentada en el lugar donde presumiblemente se encuentra uno de sus padres», continuó, pareciendo estar más emocionado. «Y eso realmente me hizo entender. No estaba llorando. Estaba simplemente perdida. No sabía qué hacer, qué decir, con quién hablar».

Burkett dice que no la ha vuelto a ver desde entonces, pero que hará un esfuerzo por encontrarla de nuevo.

«Y voy a decirle que estamos todos aquí para ella y que haremos todo lo posible para sacar a ese padre», dijo.

En la misma conferencia de prensa, Burkett habló de la Unidad Nacional de Rescate de Israel que llegó a Florida el domingo por la mañana para ayudar a los equipos de búsqueda y rescate, que continúan excavando por quinto día.

El número de muertos aumentó a 11 el lunes, con 150 personas aún desaparecidas. La población de Surfside de aproximadamente 6.000 habitantes es judía en un tercio; al menos 40 judíos se encuentran entre los desaparecidos.

Las familias pudieron visitar en privado el lugar del desastre durante el fin de semana.

Alfredo López, que vivía con su esposa en un apartamento de la esquina del sexto piso y escapó por poco, dijo que le cuesta creer que alguien esté vivo entre los escombros. «Si vieras lo que yo vi: la nada. Y luego, vas allí y ves, como, todos los escombros. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a eso?» dijo López.