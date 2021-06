DERRUMBE DE EDIFICIO EN BARRIO JUDÍO DE MIAMI, AL MENOS UN MUERTO

Itongadol.- Los funcionarios confirmaron que al menos una persona ha muerto, después de un edificio se derrumbó parcialmente en el Miami barrio de Surfside , Florida, la madrugada del jueves.

Los funcionarios también creen que puede haber múltiples muertes. CBS News dijo que al menos nueve personas habían sido hospitalizadas y el alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo que 10 personas fueron tratadas en el lugar . El edificio de 12 pisos llamado Champlain Towers está ubicado en 8777 Collins Avenue junto a 88 Street, en el corazón de uno de los barrios más judíos de Miami.

Noticia en desarrollo

Members from @MiamiDadeFire rescue a boy from the rubble of the partial building collapse in #Surfside. pic.twitter.com/xSYnfjA3UL

— WSVN 7 News (@wsvn) June 24, 2021