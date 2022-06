Corea del Norte realiza múltiples disparos de artillería

Itongadol.- Corea del Norte efectuó múltiples disparos de artillería en dirección a Corea del Sur, presumiblemente desde múltiples lanzaderas de cohetes, dijo el ejército surcoreano, en lo que sería una nueva demostración de fuerza del régimen recluso.

El Estado Mayor Conjunto de Corea (JCS) dijo que había detectado «varias trayectorias» que se cree que son disparos de artillería desde alrededor de las 8:07 a.m. hasta las 11:03 a.m. No dio detalles adicionales, como el número exacto de disparos lanzados y el origen de los disparos, según The Korea Herald.

«Corea del Sur y Estados Unidos están trabajando estrechamente y manteniendo una postura de preparación exhaustiva, al tiempo que refuerzan la vigilancia y el control militar», declaró el JCS.

El lanzamiento se produjo una semana después de que Corea del Norte disparara ocho misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar del Este.