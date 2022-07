¿Cómo afectará la prohibición de la Agencia Judía a los judíos rusos?

Itongadol.- Hasta hace 30 años, los emisarios de la Agencia Judía para Israel (JAFI) trabajaban de forma encubierta en la antigua URSS, como si fueran agentes del Mossad. La práctica del judaísmo no estaba permitida, por lo que muchos israelíes y judíos de la diáspora entraban en el país e intentaban enseñar subrepticiamente un poco de hebreo o de judaísmo.

Desde la caída de la Unión Soviética y el enorme éxodo de judíos de Rusia y sus países vecinos, la Agencia Judía y otras organizaciones israelíes o sionistas pueden trabajar libremente. Todos los años se celebran campamentos de verano para jóvenes judíos, se promueve la inmigración a Israel y la participación en programas en Israel como Birthright Israel y Masa.

Sin embargo, el hecho de que el Ministerio de Justicia ruso exija a la Agencia Judía que cese su actividad en Rusia supone un cambio de juego.

La orden fue dada en una carta recibida del Ministerio de Justicia ruso a principios de esta semana. Funcionarios de la Agencia Judía confirmaron la recepción de la carta. No quisieron comentar la posible respuesta que se está estudiando en las oficinas de la organización en Jerusalén en consulta con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Oficina del Primer Ministro.

Según estimaciones recientes, hay 150.000 judíos en el «núcleo de población judía» de Rusia, de los cuales más de medio millón tienen derecho a recibir la ciudadanía israelí, según la Ley del Retorno.

Hay al menos tres posibles razones para la acción de Rusia contra la Agencia Judía. En primer lugar, la organización promueve la inmigración de judíos rusos a Israel. En segundo lugar, la JAFI ha estado a la vanguardia de la asistencia a los judíos de Ucrania. Y tercero, las acciones militares de Israel en Siria podrían haber impulsado al gobierno ruso a tratar de «educar» a Israel sancionando a una organización afiliada a ella.

El impacto más inmediato lo sentirán probablemente los más de 100 empleados de las oficinas y sucursales de la Agencia Judía en toda Rusia. Además, se cancelarán todas las actividades educativas que se venían realizando hasta ahora, como los campamentos de verano judíos y las actividades educativas sobre el judaísmo e Israel para niños, pequeños y para adultos. Además, la ayuda a los rusos para hacer aliá tendrá que cesar oficialmente.

Más de 13.000 judíos rusos han hecho aliá desde enero de 2022. Además, miles de rusos ya han cumplido los requisitos para emigrar a Israel, pero aún no han embarcado en un vuelo, ya que apenas hay vuelos disponibles. La falta de vuelos se debe a las sanciones occidentales a Rusia y a que la mayoría de las compañías aéreas no vuelan a Rusia.

La pregunta es: ¿Por qué el gobierno israelí y JAFI han esperado tanto tiempo para hacer volar a estos judíos o descendientes de judíos a Israel? Durante meses, los representantes judíos han estado advirtiendo sobre el hecho de que sienten que el «telón de acero» se está poniendo de nuevo en Rusia. Sin embargo, por alguna extraña razón, las autoridades de Israel no han enviado aviones para traer a estos judíos a casa.

A diferencia de los judíos ucranianos, los judíos rusos no tienen literalmente ningún lugar al que ir. Los países occidentales no los quieren y no los ven como refugiados, e Israel puede quedar aislado de ellos debido a estas tensiones.

JAFI dirige escuelas dominicales en Rusia, además de colaborar con organizaciones judías locales, y clases de hebreo para los interesados en aprender la antigua lengua judía.

También está el enorme efecto psicológico en la comunidad judía local. La Agencia Judía está considerada como uno de los representantes de Israel en Rusia. Es un símbolo. Solo existen embajadas y consulados en dos ciudades: Moscú y San Petersburgo, pero JAFI tiene sucursales en todo el país. JAFI es una organización que se considera representante no solo de Israel sino también del pueblo judío.

Si JAFI tiene que salir de Rusia, es probable que los judíos de allí oculten su identidad y borren cualquier símbolo judío externo que puedan llevar o mostrar normalmente. Esto podría ser incluso el comienzo de una nueva ola de antisemitismo en Rusia. Ese podría ser el mensaje que los rusos entenderán de las acciones de su gobierno.

Autor: Zvika Klein, Analista del Mundo Judío para The Jerusalem Post.