Biden aseguró a Lapid que nunca permitirá que Irán obtenga armas nucleares

Itongadol.- El presidente Joe Biden aseguró al primer ministro Yair Lapid que Estados Unidos nunca permitirá que Irán adquiera un arma nuclear, mientras Teherán busca garantías más fuertes de Washington para la reactivación de un acuerdo nuclear con las potencias mundiales.

«El presidente subrayó el compromiso de Estados Unidos de no permitir nunca que Irán adquiera un arma nuclear», dijo la Casa Blanca en un comunicado.

También añadió que Biden destacó la importancia de concluir las negociaciones sobre la frontera marítima entre Israel y Líbano.

I just had a long conversation with my friend, @POTUS. I thanked him for his deep commitment to Israel’s security.

We discussed the threat posed by Iran’s nuclear program and terrorist activity.

Israel and the US are resolute in our shared commitment to prevent a nuclear Iran. pic.twitter.com/K8tEHR7Jmn

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 31, 2022