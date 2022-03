Avanza la posibilidad para la firma de un nuevo acuerdo nuclear con Irán

Itongadol/AJN.- Funcionarios israelíes y occidente expresaron a la televisión estatal del Estado hebreo (KAN) que el acuerdo nuclear con Irán podría firmarse en cualquier momento y que, todo depende de la respuesta de Teherán. «Puede pasar en cualquier momento», expresaron.

En esta etapa, la principal fractura es por las investigaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) por las anteriores violaciones de Irán, y por la exigencia de Teherán para retirar sanciones.

En tanto, el sábado llegará el presidente de la AIEA, el argentino Rafael Grossi, a Teherán. Según informó KAN, funcionarios israelíes expresaron que el acuerdo próximo a firmarse es «muy malo para Jerusalén».

Previamente se informó que un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica señaló que en los últimos cuatro meses Irán duplicó la cantidad de uranio enriquecido y que «está más cerca que nunca de convertirse en un país con umbral nuclear».

Según el reporte, un informe confidencial distribuido a los miembros de la agencia, señaló que a principios de noviembre Irán tenía alrededor de 18 kg de material enriquecido, mientras que al 19 de febrero tiene en su poder más de 33 kg de material enriquecido, el nivel del 60%.

Los redactpres del informe advierten que Irán continúa violando las severas restricciones que firmó en un acuerdo con las superpotencias hace unos siete años.

El lunes pasado, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que se habían logrado avances importantes en las conversaciones con las potencias para reactivar el acuerdo nuclear de 2015.

No obstante, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Ali Shamkhani, dijo que «las conversaciones con Estados Unidos no están en la agenda del día y que esto no conducirá a ningún avance».