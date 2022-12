Aumento reciente en el antisemitismo en redes sociales ha disparado las alarmas en Israel

Itongadol.- Desde su fundación, el Estado de Israel se ha enfrentado a numerosos boicots, todos ellos dirigidos a dirigir una agenda en el conflicto palestino-israelí o a conseguir la eliminación del Estado judío. Boicots políticos, como el aislamiento de Israel entre los países del mundo, embargos económicos que exigen el boicot de empresas y organizaciones israelíes, así como boicots culturales y académicos.

Los llamamientos a boicotear a Israel, junto con las muestras extremas de antisemitismo, se han extendido por las redes sociales como la pólvora, y a veces parece que no hay alivio: las redes no toman medidas rápidas y eficaces para borrar, eliminar o hacer cumplir cualquier manifestación de antisemitismo, y en el último mes las cifras han aumentado exponencialmente: desde que se hizo con el control de Twitter, Elon Musk ha «descongelado» muchas cuentas previamente congeladas, incluidos perfiles neonazis, y el número de tuits antijudíos se ha multiplicado varias veces. Pero Twitter no está solo.

«La plataforma rusa VK lidera el antisemitismo en las redes sociales», afirma Raheli Baratz-Rix, directora del Departamento de Lucha contra el Antisemitismo y Aumento de la Resiliencia de la Organización Sionista Mundial, y presidenta de la conferencia sobre los retos del boicot contra el Estado de Israel, que ha accedido a su cargo hoy jueves.

Según Baratz-Rix, «lo más probable es que VK esté menos vigilado que las redes en lengua inglesa, pero también en Tiktok, Facebook y YouTube se hacen llamamientos antisemitas y se clama por el boicot, e incluso por cuestiones más difíciles que esas. Cuando este tipo de contenido sale a la superficie en redes públicas, la gente tiene que asumir la responsabilidad de denunciar tales sucesos.

Las organizaciones no gubernamentales se esfuerzan por solicitar a empresas, compañías, instituciones y corporaciones que retiren sus inversiones en Israel. La comunidad del espectáculo llama a denunciar a Israel y a boicotear las actuaciones aquí. Esto debería preocuparnos a todos porque, al final, nos afecta a todos y cada uno de nosotros: en nuestro bolsillo privado -con aumentos del coste de la vida- y en el aislamiento cultural y político de Israel».

En noviembre de 2022 se produjo un gran aumento del alcance de los contenidos antijudíos en Twitter. Según el instituto de investigación NCRI, se tuitearon frases que hacían referencia al término «judío» más de 5.000 veces por hora. A principios de ese mes, durante la primera semana completa de gestión de Musk, aumentó el número de tuits que contenían expresiones de odio. Por ejemplo, 2.598 tuits y retuits incluían la palabra «kike» [término despectivo para referirse a un judío estadounidense], un 23% más que la media mensual de 2022.

Entre las cuentas antisemitas violentas que fueron reinstauradas, se encontraban las del principal organizador del mitin neonazi «Unite the Right», la del líder del grupo nacionalista blanco «Evropa Identity» y la de Anglin Andrew, que fundó un sitio web neonazi. Musk anunció su plan de desbloquear casi todas las cuentas de Twitter previamente bloqueadas, una medida aplaudida por los foros de extrema derecha.

«Vemos un aumento constante del alcance del diálogo antisemita, así como de su gravedad: desprecio, distorsión y negación del Holocausto. Desde el estallido de la guerra en Ucrania ha aumentado», explica Ruth Cohen-Dar, directora del Departamento de Lucha contra el Antisemitismo y Memoria del Holocausto del Ministerio de Asuntos Exteriores.

