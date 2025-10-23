Trump sobre la anexión de Cisjordania: «No se preocupen, Israel no hará nada»

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel no avanzará con la aplicación de soberanía sobre partes de Judea y Samaria, luego de que la Knesset aprobara un proyecto de ley preliminar en ese sentido. El mandatario advirtió que un paso así pondría en riesgo el apoyo de Washington y de los países árabes aliados.

Consultado por un periodista sobre la llamada “ley de soberanía” durante una conferencia el jueves, Trump respondió:

“No se preocupen por Cisjordania. Israel no va a hacer nada con Cisjordania, ¿de acuerdo? No se preocupen por eso. ¿Esa es tu pregunta? No van a hacer nada con Cisjordania”.



El presidente reiteró luego: “Israel está muy bien. No va a hacer nada con eso”.

En una entrevista previa con TIME Magazine, publicada el mismo día pero realizada antes de la votación en la Knesset, Trump ya había adelantado que Israel no avanzaría con el proyecto, señalando que tal medida podría dañar los lazos con Estados Unidos.

“No va a suceder”, aseguró. “No va a suceder porque di mi palabra a los países árabes. Y no puedes hacer eso ahora. Hemos tenido un gran apoyo árabe. No va a suceder. Israel perdería todo su apoyo de Estados Unidos si eso ocurriera”.

El comentario de Trump se produjo luego de que el Parlamento israelí aprobara en lectura preliminar una propuesta para aplicar soberanía israelí sobre partes de Judea y Samaria, impulsada por sectores de la coalición de derecha.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también se refirió a la iniciativa, calificándola de confusa y “extraña”.

Mientras abordaba el Air Force Two para partir de Israel el jueves, Vance declaró ante la prensa:

“Me dijeron que la votación era simbólica y una maniobra política. Si fue una maniobra política, entonces fue una maniobra política estúpida, y personalmente me siento algo insultado por eso”.

Vance aclaró que la posición del gobierno estadounidense no ha cambiado: “Cisjordania no será anexada por Israel. La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexada por Israel. Y esa seguirá siendo nuestra política”.