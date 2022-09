EE.UU. Carta bipartidista insta a Biden: No hay acuerdo con Irán antes de consultar al Congreso

AJN/Itongadol.- A medida que Irán y las superpotencias se acercan a revivir su acuerdo nuclear de 2015, un grupo bipartidista de 50 miembros de la Cámara de Representantes -34 de ellos demócratas- le envió una carta al presidente Joe Biden, expresando su profunda preocupación por el acuerdo e instando a la administración a consultar con el Congreso antes de firmarlo.

Josh Gottheimer (D-Nueva Jersey) y Andrew Garbarino (R-Nueva York) encabezaron la carta bipartidista. Entre los miembros que firmaron: Elaine Luria (D-Virginia), Juan Vargas (D-California), Fred Upton (R-Michigan), Lois Frankel (D-Florida) y Ritchie Torres (D-Nueva York).

“Le escribimos para solicitar respetuosamente que su Administración proporcione al Congreso el texto completo de cualquier propuesta para reincorporarse al acuerdo nuclear con Irán, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunta (JCPOA), incluidos los acuerdos paralelos, y consulte con el Congreso antes de volver a entrar a ese acuerdo”, escribieron los miembros de la Cámara.

Escribieron que están «profundamente preocupados» por las múltiples disposiciones «que, según se informa, pueden estar contenidas en el lenguaje final de cualquier acuerdo con el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo».

Por ejemplo, dijeron, el nuevo acuerdo supuestamente establece que “las personas no estadounidenses que hacen negocios con personas iraníes que no están en la [lista de sanciones de EE.UU.] no estarán expuestas a sanciones simplemente como resultado de que esas personas iraníes participan en transacciones separadas que involucran a personas iraníes que están en la [lista de sanciones de EE.UU.] (incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán -IRGC-, sus funcionarios o sus subsidiarias o afiliadas)”.

“Si bien lo felicitamos por negarse a eliminar la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) como Organización Terrorista Extranjera (FTO), una de nuestras herramientas más poderosas que se utilizan para obligar a los patrocinadores estatales del terrorismo a cambiar, la disposición mencionada anteriormente crea un precedente preocupante”, continuaron. “Nos preocupa que podría diluir significativamente la efectividad de las sanciones relacionadas con el terrorismo al IRGC, el brazo terrorista paramilitar de Irán, y que proporciona a la organización un camino para la evasión de sanciones”.

“Si el régimen de Irán, el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, ha demostrado algo es que no se puede confiar en él”, dice la carta. “El IRGC, directamente o a través de sus representantes, incluidos Hezbollah, Hamas, Ansar Allah (houthis), la Yihad Islámica Palestina (PIJ) y decenas de milicias chiítas en Irak, ha matado a cientos de estadounidenses y ha atacado nuestras bases y a nuestros aliados en la región.”

También argumentaron que fortalecidos con un alivio de sanciones estimado en un billón de dólares durante una década, Irán y el IRGC serían un enorme peligro para los estadounidenses en el país y en el extranjero, y para los aliados de los Estados Unidos. “Además, se ha informado que bajo este acuerdo propuesto, Rusia será de facto el juez de cumplimiento y el guardián del uranio enriquecido de Irán, sin ningún mecanismo de supervisión por parte de Estados Unidos o nuestros socios europeos”, agregaron.

Instaron “enérgicamente” a Biden a no permitir que Rusia sea el receptor del uranio enriquecido de Irán, ni tenga derecho a realizar trabajos nucleares con la República Islámica, incluido un contrato de 10 mil millones de dólares para expandir la infraestructura nuclear de Irán.

“No debemos permitir que el criminal de guerra Vladimir Putin sea el garante del trato o el guardián de cantidades masivas de uranio enriquecido de Irán”, escribieron. “Irán apoya la guerra ilegal en Ucrania y ha estado suministrando a Rusia drones utilizados para matar a ucranianos”.

“En medio de complots terroristas patrocinados por Irán para asesinar a ex funcionarios estadounidenses y a disidentes iranio-estadounidenses en suelo estadounidense, este no es momento de eliminar, suspender o diluir las sanciones por terrorismo de Estados Unidos contra Irán o el IRGC”, agregaron.

“Lo instamos a no volver a un acuerdo con Irán antes de publicar el texto completo del acuerdo y cualquier acuerdo paralelo al Congreso, brindarnos un informe detallado sobre el asunto y consultar con todas las partes interesadas clave”, dice la carta. “Debemos abordar la amenaza de un Irán con armas nucleares, mantenernos firmes contra los terroristas y proteger los valores estadounidenses y a nuestros aliados”.