Lalo Schifrin, el músico judeo-argentino que cumplió su “Misión Imposible” en Hollywood

Itongadol.- Lalo Schifrin, posiblemente el músico argentino más reconocido mundialmente, es hijo de una familia judía de Buenos Aires, nacido el 21 de junio de 1932, con el nombre de Boris Claudio Schifrin.

Próximo a cumplir 89 años, Lalo Schifrin vive en Beverly Hills, en una casa que perteneció anteriormente al humorista Groucho Marx, donde sigue creando diariamente, mientras añora Buenos Aires, si bien no pude viajar por orden médica.

Su padre Luis Schifrin fue el primer violín del Teatro Colón, donde por tres décadas dirigió la cuerda de segundos violines, y a la edad de 5 años lo incentivó para que comenzara a estudiar piano.

Era miembro de una familia de músicos judíos. Los hermanos de su padre, Leopoldo y Roberto, eran violinista y violonchelista respectivamente; mientras que uno de los hermanos de su madre era violinista y el otro tocaba el oboe. Fue por eso que Lalo manifestó en una nota publicada en la Revista La Nación: “Yo no podía concebir otra carrera que no fuera la de músico”.

Su primer maestro de piano fue Enrique Barenboim, el padre del pianista y director Daniel Barenboin, continuando luego con Andreas Karalis, un expatriado greco-ruso que había sido director del Conservatorio de Kiev, y estudió armonía con el compositor argentino Juan Carlos Paz.

A los 20 años obtuvo una beca para estudiar en el Conservatorio de París, y mientras estudiaba de día, por las noches tocaba jazz en los clubes parisinos. En 1955 representó a la Argentina en el Festival Internacional de Jazz de París.

También tocó con Astor Piazzolla, afirmando en la nota de La Nación: “Me acuerdo de que toqué el piano en una grabación que Astor hizo en París, donde había bandoneones, violines y algunos otros músicos de la Ópera de París. Me dijo: ‘Quiero que vos toques el piano porque el tango mío tiene que tener swing, y vos tenés swing’. Yo nunca había tocado tango antes, tocaba jazz y me había formado en música clásica. Después, en 1956 me volví a Buenos Aires, y siempre nos encontrábamos con Astor de casualidad: yo estaba en Buenos Aires y él estaba en Buenos Aires, después yo me fui a Nueva York y él también se fue a Nueva York, pero de casualidad…”; y en 1987 grabaron el disco “Concierto para Bandoneón y Orquesta”, compuesto por Astor Piazzolla y con dirección orquestal de Lalo Schifrin.

Pianista, director de orquestas, compositor y arreglista, Lalo Schifrin es conocido mundialmente por haber compuesto innumerables bandas sonoras de películas, por ejemplo “Cincinnati Kid”, “Bullitt”, “Harry el sucio” y “Operación dragón”; y también para series de televisión, entre las que se destacan las de “Misión Imposible”, “Manix” y “Starsky Hutch”.

Para Dizzi Gillespie escribió dos obras: “Gillespiana” en 1958 y “The New Continent”, en 1962, además de haber sido el pianista del quinteto de Gillespie, por lo que se mudó a Nueva York y con quien estuvo cuatro años hasta que se trasladó a California para comenzar a componer bandas sonoras.

En los años ’90 Zubin Metta, que dirigía una orquesta sinfónica, lo recomendó para que hiciera los arreglos para el repertorio que grabarían en conjunto los tenores José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, titulado “The Three Tenors”, (Los tres tenores), que fue otro de sus grandes éxitos.

En 1996 volvió por última vez a dirigir en Buenos Aires, en el Teatro Gran Rex, a la Orquesta Sinfónica Nacional acompañados por Jon Faddis (trompeta), Rufus Reid (contrabajo), Gary Tate (batería) y los argentinos Néstor Marconi (bandoneón) y Roberto Fats Fernández (trompeta).

El 23 de abril de 2007, Lalo Schifrin presentó un concierto de música de cine para el Festival du Film Jules Verne Aventures (Festival Jules Verne), en el teatro Le Grand Rex de París, Francia, el cine más grande de Europa, que fue grabado para un CD de 73 minutos y medio llamado “Lalo Schifrin: Le Concert à Paris”.

A lo largo de su extensa carrera, Lalo Schifrim fue galardonado con 4 premios Grammy; 1 premio Grammy Latino; 4 premios Primetime Emmy; tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y en 2016 se lo incluyó en el Salón de la Fama de los Premios Grammy por la composición del famoso tema de la seria de películas “Misión Imposible”. Luego de ser nominado en 6 oportunidades para el Premio Oscar, en noviembre de 2018, la Academia de Hollywood anunció en un comunicado de prensa que le concedía un “Oscar honorífico” por su trayectoria.

En la nota publicada en La Nación Revista, Lalo Schifrin anunció que las dos obras que estaba escribiendo ya las terminó y que “se van a estrenar en Chicago, pero por todo esto del virus los músicos no pueden ensayar, así que no tiene fecha. Tanto el Concierto para tuba y orquesta como el Concierto para corno y orquesta no se van a tocar el mismo día, lo van a hacer en dos oportunidades distintas, así que el director, Riccardo Muti, me pidió que haga para un bis una orquestación de ‘Misión Imposible’ para orquesta sinfónica, y eso se va a repetir en los dos conciertos de Chicago”.