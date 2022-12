Efemérides. Un día como hoy: Nace el actor Kirk Douglas

Itongadol.- El legendario actor Kirk Douglas falleció, a los 103 años de edad, el 5 de febrero en Beverly Hills, California, Estados Unidos, de acuerdo a la información brindada por su hijo Michael mediante el siguiente comunicado ““Es con una tremenda tristeza que mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy. Para el mundo era una leyenda, un actor de la época dorada del cine que vivió hasta bien entrada su época dorada, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía marcaba una pauta a la que todos nosotros debíamos aspirar. Pero para mí y mis hermanos Joel y Peter era simplemente papá”,

Kirk Douglas nació el 9 de diciembre de 1916 con el nombre de Issur Danielovitch Demsky en Ámsterdan, un pequeño pueblo del Estado de Nueva York, donde se habían radicado sus padres, una familia de campesinos judíos emigrados de Rusia.

Debido a una difícil situación familiar, su padre abandonó a su familia cuando Issur/Kirk Douglas tenía 5 años. Desde muy chico tuvo que comenzar a trabajar vendiendo bebidas y golosinas en la calle, y también repartió periódicos durante una temporada.

Sus inicios en la actuación se producen desde la escuela primaria y al terminar la secundaria. A los 17 años solicita directamente su admisión a la St. Lawrence University de Nueva York, pues su salario no le alcanzaba para pagar el arancel universitario. El Decano aceptó su solicitud a cambio de que trabajara para la universidad, donde estudió desde 1935 hasta 1939, obteniendo el título de Bachelor of Arts, al graduarse en letras.

Durante su estada en St. Lawrance se destacó como deportista, especialmente en lucha libre, llegando ser campeón invicto de la institución y ganador del «Campeonato de Lucha Libre Universitario»; también participó activamente en el grupo teatral de la universidad.

Tras su licenciatura ingresó en la Academy of Dramatic Arts (Academia Norteamericana de Arte Dramático) de Nueva York, donde estudió interpretación durante dos años, a la vez dando clases de arte dramático a los niños. Durante los veranos, trabajaba en teatros veraniegos como actor de repertorio. Este fue su inicio como actor profesional, momento en que comienza a llamarse Kirk Douglas.

En 1941 debutó en Broadway con la obra Spring Again y en 1942 es convocado para cumplir el servicio militar incorporándose a la escuela de guardiamarina de la Notre Dame University, de la Armada de los Estados Unidos. Allí se graduó como alférez, siendo de inmediato destinado a la Unidad Antisubmarina 1139, en el Océano Pacífico, donde estuvo los años 1942 y 1943 como oficial de telecomunicaciones. Al ser licenciado, con honores regresa a Nueva York donde se reencuentra con una compañera de la Academy of Dramatic Arts, Diana Dill, con quien se casa en noviembre de 1943 y tiene dos hijos: Joel y Michael, que también es actor y productor.

Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, inicia su carrera cinematográfica interpretando un papel destacado en The Strange Love of Martha Ivers (El extraño amor de Martha Ivers) y a partir de ese momento se convierte en uno de los más importantes actores de la cinematografía estadounidense. Fue nominado en tres oportunidades para el premio Oscar a la mejor interpretación masculina: “Campeón” (1949); «Cautivos del mal” (1952) y “El loco del pelo rojo” (1956). Sin embargo, no se lo otorgaron. Eran los años de la persecución ideológica liderada por el senador Joseph McCarthy y Kirk Douglas era considerado un hombre de izquierda y eso, sin duda, influyó en que no obtuviera la máxima premiación cinematográfica.

Entre sus grandes éxitos se cuentan las películas “Senderos de gloria”, “Espartaco” y “20.000 leguas de viaje submarino”, habiendo sido en esta última que la primera vez que compartió el papel protagónico con Burt Lancaster, con quien en los años siguientes filmó otras seis películas, entre ellas “Duelo de titanes”..

En 1951 Diana Dill solicita y obtiene el divorcio de Kirk Douglas, quien algunos años después se vuelve a casar con Anne Mars Buydens, una agente de prensa, con quien también tiene dos hijos: Peter y Eric.

Mientras continúa filmando en forma casi ininterrumpida a comienzos de los años ’70 del siglo pasado, comienza a participar en series televisivas, en donde también en ciertos casos, además de actor, es el productor y director, como ocurría con sus films.

En 1996, al cumplirse 50 años de dedicación a la industria del cine, la Academia de Hollywood le concedió un Oscar honorífico. También fue galardonado con el Oso de Oro 2001 que otorga el Festival de Cine de Berlín, en reconocimiento al conjunto de su trayectoria como actor. En 1981 recibió la Medalla de la Libertad, otorgada por el presidente de Estados Unidos; en 1985 la Legión de Honor de la república de Francia; en 1983, obtuvo el premio Jefferson por sus servicios a la comunidad; y en 1986, mientras presentaba los actos del centenario de la Estatua de la Libertad, fue galardonado con la Medalla de Honor de la Isla de Ellis, por “alcanzar el éxito sin dejar de defender los valores de su minoría”.

Durante su vida, especialmente acompañado por su esposa Anne, se convirtió en un importante filántropo, habiendo donado decenas de millones de dólares para la reconstrucción de 400 patios escolares en Los Ángeles, fue responsable de la construcción del “Harry’s Haven”, la unidad de Alzheimer bautizada con el nombre del papá de Kirk en el Hogar del Fondo del Cine y la Televisión en Woodland Hills, California; también colaboró económicamente con instituciones judías, tanto en los Estados Unidos como en Israel.

Fue el autor de su biografía, publicada en dos momentos de su vida, la primera en 1988 titulada «The Ragman’s Son» (El hijo del trapero) en donde describe ampliamente su humilde origen, y la segunda “My Stroke of Luck» (Mi golpe de suerte) publicada en el 2003, que incluye los accidentes que casi le cuestan la vida.

Su relación con el judaísmo puede dividirse en dos grandes momentos, pues hasta promediar los años ’80 del siglo pasado intento dejar de lado su origen judío, pero a partir del choque de su Helicóptero con un pequeño avión en un aeropuerto del sur de California, en 1991, fue interesándose en el sentido de la vida y volvió a las fuentes afirmando que había llegado a comprender que era ser judío.