Efemérides l Hoy en la historia judía: Nace Bernardo Kouchner, de fundador de Médicos sin Fronteras a Ministro de Relaciones Exteriores francés

Itongadol.- Bernard Kouchner nació el 1 de noviembre de 1939 en Aviñon (sureste), de padre judío y madre protestante, fue uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras en 1971 antes de abandonar la ONG ocho años después para crear Médicos del Mundo, enviado especial de la ONU en Kosovo (1999-2001), y el más famoso de los «french doctors».

Defensor del «derecho de injerencia» en nombre de los derechos humanos y humanitarios, fue uno de los pocos en Francia que no se opuso a la guerra de Estados Unidos en Irak en 2003, por considerar que tenía el mérito de derrocar la dictadura de Sadam Husein.

Pero ha sido crítico con otros aspectos de la política estadounidense. También de la de Rusia, especialmente por la guerra en Chechenia, y actualmente está implicado por la crisis en Darfur.

El nombramiento de quien libró sus combates humanitarios desde Biafra hasta Somalia, pasando por Vietnam o Nicaragua, encaja con la voluntad declarada de Sarkozy de hacer de la defensa de los derechos humanos una de las prioridades de la acción diplomática de Francia en el mundo.

Originariamente fue un militante del Partido Comunista francés, para luego afiliarse al Partido Socialista, en cuya representación ocupó cargos en diversos gobiernos franceses: Secretario de Estado en Integración Social en 1988; Secretario de Estado en Acciones Humanitarias, 1988 a 1992; Ministro de Salud y de Ayuda Humanitaria de 1992 a 1993; Secretario de Estado de Salud de 1997 a 1999; Ministro de Salud de 2001 a 2002 y también fue diputado del Parlamento Europeo de 1994 a 1997.

Su último cargo gubernamental fue el de Ministro de Relaciones Exteriores y Europeas entre el 18 de mayo de 2007 al 14 de noviembre de 2010, designado por el presidente Nicolas Sarkozy, cuyo Ejecutivo fue dirigido por François Fillon, políticos identificados con la derecha democrática francesa, lo que motivo que fuera expulsado del Partido Socialista.

Publicó varias obras, entre ellas Dieu et les hommes, en colaboración con el abate Pierr, fundador del Movimiento Emaus.

Recibió varias distinciones: Comandante con Estrella de la Orden del Mérito de la República Polaca; Officer of the Order of the Star of Romania; Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio, 2.ª clase; Order of Work Merit (1998); Premio M100 Media (2006); y en 2010 The Jerusalem Post le otorgó el puesto número 15 entre los 50 judíos más influyentes del mundo.

Casado en segundas nupcias con la periodista televisiva Christine Ockrent, es padre de un hijo: Camille Kouchner.