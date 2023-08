EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / SE PUBLICA POR SEGUNDA VEZ EL “MANIFIESTO DE LAS RAZAS” CONTRA LOS JUDÍOS EN ITALIA

Itongadol.- El 5 de agosto de 1938 se publicó por segunda vez el “Manifiesto de las razas”, especialmente contra los judíos de Italia, que en ese momento estaba gobernado por el líder fascista Benito Mussolini.

Este fue un documento clave que desempeñó un papel importante en la promulgación de las llamadas leyes raciales. Fue publicado por primera vez de forma anónima en el Giornale d\’Italia, el 15 de julio 1938, bajo el título Il Fascismo e i problemi della razza («El fascismo y los problemas de la raza»), y reeditado después en el número uno de la revista La difesa della razza («La defensa de la raza») el 5 de agosto de 1938. Estaba firmado por 10 científicos.

Entre otras cosas, la legislación antisemita incluía la prohibición de matrimonio entre los italianos y los judíos; la prohibición de que judíos emplearan a nacionales de raza aria; la prohibición a todas las administraciones públicas y empresas privadas de carácter público –tales como bancos y compañías de seguros– de emplear a judíos; la prohibición de judíos de entrar en Italia; la retirada de la ciudadanía italiana concedida a judíos en el extranjero con fecha posterior a 1919; la prohibición de trabajar como abogado o periodista y fuertes limitaciones para ejercer las llamadas «profesiones intelectuales»; la prohibición de la inscripción de los niños judíos –con excepción de aquellos que no se hubiesen convertido al catolicismo y que no viviesen en áreas donde no hubiese escuelas judías por falta de alumnos– en escuelas públicas; la prohibición de usar textos escolares en cuya redacción hubiese participado de alguna manera un judío; y la creación de escuelas específicas para los niños judíos.