EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / SE CUMPLE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA OPERACIÓN ALFOMBRA MÁGICA

Sin embargo ingresó a la historia reciente del pueblo judío con el nombre de “Operación Alfombra Mágica”. Está popular denominación surge del libro “Las mil y una noches” y se refiere a una legendaria tradición que habla de una “alfombra” voladora que podía usarse para transportar personas con la finalidad de que lleguen instantánea o rápidamente a su destino.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y hasta 1967, Yemen del Sur era una colonia del Imperio Británico en la que se iniciaron ataques a la población judía luego del 29 de noviembre de 1947, fecha en que las Naciones Unidas aprobaron la partición del mandato británico de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe.

La mayor parte de la comunidad judía del país vivía en Adén, capital de la colonia, donde 82 personas fueron asesinadas. Los pobladores judíos, alarmados y asustados, se congregaron allí en un lugar que denominaron «Camp Geula» (Campo de la Redención) ya que su actividad económica estaba paralizada y la mayoría de las tiendas y negocios judíos habían sido destruidos. También solicitaron a las autoridades británicas emigrar al naciente Estado de Israel, lo que fue imposible hasta la finalización de la Guerra de la Independencia de éste a principios de 1949.

Los británicos les negaron esa posibilidad a los judíos yemenitas, que ya sumaban más de 10.000 personas en Camp Guela, donde día a día llegaban caminando más judíos de todas las localidades del interior del Yemen.

Ante esta situación, el recientemente nombrado Imán del Yemen, Ahmad ibn Yahya, (con la anuencia británica) dio su secreta aprobación para que los judíos del territorio que dominaba fueran trasladados al Estado de Israel. De este modo, el primer ministro israelí, David Ben Gurión, ordenó acelerar el operativo como consecuencia de un informe médico de quienes estaban en «Camp Geula» debido al preocupante estado de salud de los habitantes del mismo y su declaración de que la situación estaba muy cerca de ser caótica.

Para concretar el traslado se estableció un puente aéreo que utilizó aproximadamente 380 aviones de transporte. Durante éstos nacieron 12 niños durante.

Los judíos del Yemen desconocían la existencia de los aviones y en un principio tuvieron miedo de subirse a ellos pero las autoridades rabínicas les explicaron que serían trasladados a la “tierra prometida” de acuerdo a dos versículos de la Torá: «Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí» (Éxodo 19:4) y “Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán» (Isaías 40:31).

Debido a estas citas bíblicas a este operativo migratorio de lo denominó oficialmente “Operación Alas de Águilas”.