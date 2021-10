Efemérides | Hoy en la historia judía: Nace Elfride Jelinek, Premio Nobel de Literatura

Itongadol.- La Premio Nobel de literatura 2004, Elfriede Jelinek, nació el 20 de octubre de 1946 en la ciudad de Mürzzuschlag (Estiria, Austria), en el seno de una familia económicamente acomodada, con raíces checo-judías y fue criada en Viena.

Desde muy temprana edad aprendió a tocar instrumentos (piano y órgano) y estudió composición en el Conservatorio de Música de Viena. Al graduarse realizó cursos relacionados con la historia del arte y el teatro, a la vez que comenzó a escribir obras en prosa con un importante aporte poético.

Con más de veinte obras publicadas cuando fue nominada para el Premio Nobel, la Academia Sueca al otorgárselo informó que lo hizo por “el flujo musical de voces y contravoces en sus novelas y obras de teatro”, convirtiéndola en la décima mujer y la segunda austriaca distinguida con este galardón.

Jelinek fue miembro del Partido Comunista austriaco en su juventud, hasta 1991. Su obra puede definirse como de “crítica social” y en muchas de sus creaciones sostiene que la población austriaca no superó su postura a favor del nazismo, por lo que fue blanco de ataques por parte de la derecha neofascista del país, que calificó a sus obras como anti-arte o pornografía roja.

Durante la campaña electoral de 1995 el ultraderechista Jörg Haider le hacía a su posible electorado la siguiente pregunta: “¿A usted le gusta Jelinek o el arte y la cultura?”. Además, al llegar al gobierno prohibió que las obras de Elfriede sean representadas en los teatros oficiales austríacos.

Convertida en una de las destacadas figuras de la cultura alemana de las últimas décadas, sus creaciones (novelas, poemas, notas de interés, artículos periodísticos) son provocadoras, además de fervientemente feministas. Plantean la imposibilidad de las mujeres de lograr una vida completa en un mundo donde son pintadas con imágenes estereotipadas por una sociedad “machista”, con insistencia en que la mujer sigue sometida a la dominación masculina.

Pero Jelinek no es una escritora panfletaria que participa de manifestaciones sino una intelectual que utiliza la escritura como un instrumento para las reivindicaciones o críticas.

Previo a la obtención del Premio Nobel de Literatura, había recibido otras distinciones:

En 1973, la Beca de Literatura del Estado de Austria; en 1978, la Medalla Conmemorativa Roswitha de la ciudad de Bad Gandersheim; en 1979, el Premio al Mejor Guión del Ministerio Federal del Interior de la República Federal de Alemania ; en 1986, el Premio Heinrich Böll de la ciudad de Colonia; en 1994, el Premio Peter Weiss de la ciudad de Bochum; en 1994, el Premio de Literatura Walter Hasenclever de la ciudad de Aquisgrán; en 1996, el Premio de Literatura Bremen; en 1998, el Premio Georg Büchner; en 2002, el Premio de Teatro Berlín; en 2002, el Premio Heinrich Heine de la capital regional Düsseldorf ; en 2002, el Premio Mülheim al mejor Dramaturgo por «Macht nichts» (No pasa nada); en 2003 el Premio Else Lasker Schüler por la obra completa dramática; y en 2004, el Premio Lessing de Crítica.

Entre sus obras (novelas, poemas y teatro) se destacan las siguientes: Lisas Schatten (1967); Wir sind lockvögel baby!(1970); Michael: ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft (1972); Die Liebhaberinnen (Las amantes, 1975); Bukolit (1979), Die Ausgesperrten (1980); Die Klavierspielerin: Roman, (La pianista, 1983); Theaterstücke (1984); Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr (1985); Krankheit oder moderne Frauen (1987); Lust (Deseo, 1989); Wolken. Heim (1990); Isabelle Huppert in Malina (1991); Theaterstücke (1992); Die Kinder der Toten (1995); Stecken, Stab und Stangl (1997); Ein Sportstück (1998); Gier: ein Unterhaltungsroman (2000); In den Alpen (2002); Der Tod und das Mädchen I-V (2002); Bambiland, (Bambilandia2004); Babel (2005l); Ulrike Maria Stuart (2006); Rechnitz (Der Würgeengel ); y Die Kontrakte des Kaufmanns. Eine Wirtschaftskomödie (2009).