Efemérides | Hoy en la historia judía: Nace el novelista y guionista Ben Hecht

Itongadol/AJN.- El 28 de febrero de 1894 nació el novelista, dramaturgo y guionista Ben Hecht en Estados Unidos. Fue autor de 35 libros y muchos guiones. A pesar de que algunos de sus primeros trabajos que trataron temas judíos no fueron del todo simpáticos, como “Un judío enamorado”, hubo un cambio cuando el nazismo subió al poder y se involucró en el activismo judío.

Durante esa época escribió “Una guía para los de Bedeville”, presentó dos concursos, “Recuérdennos” y “Nace una bandera”, y se convirtió en un miembro activo de Irgun Zvai Leumi (Organización Militar Nacional en hebreo).

Debido a sus actividades políticas en Eretz Israel, quitaron su nombre de todos los créditos de películas proyectadas en Gran Bretaña por varios años. De hecho, un barco de inmigrantes ilegales fue nombrado Ben Hecht en su honor.

Hecht escribió su controvertido “Perfidia” sobre el juicio Kastner, que fue un caso famoso de difamación en Israel, y atacó al primer ministro israelí David Ben Gurion y al establecimiento sionista por su conducta durante la guerra. Su biografía, “Un niño del siglo” se convirtió en un best seller y durante su carrera trabajó en 150 películas, incluidas “Scarface”, “The Front Page”, “Tweentieth Century”, “Barbary Coast”, “La diligencia”, “Some Like It Hot”, “Lo que el viento se llevó” y muchas otras.

Falleció el 18 de abril de 1964.