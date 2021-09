Efemérides | Hoy en la historia judía: Nace el director de cine liberal Stanley Kramer

Itongadol.- El 29 de septiembre de 1913 nació Stanle Kramer, uno de los directores de cine más exitosos de Hollywood, quien fue usualmente menospreciado debido a que tocaba temas socialmente provocadores. Para los críticos del ala derecha, él hacía demasiado énfasis en temas que supuestamente mostraban a Estados Unidos bajo una luz negativa, mientras que aquellos en la izquierda lo consideraban “flojo” políticamente.

Sin embargo, Kramer dejó detrás un cuerpo de películas que empujó los límites sobre lo que los filmes podían hablar y lo hizo con inteligencia y arte. Entre estos se incluyen “Guess Who’s Coming to Dinner” (Adivina quién viene esta noche), sobre el racismo blanco de clase media; “On the Beach” (La hora final), sobre los sobrevivientes de la guerra mundial; y “Judgment at Nuremberg” (Vencedores o vencidos), que dio una mirada sobre los crímenes cometidos por los nazis.

Kramer nació en Manhattan, Estados Unidos, y creció en la clase trabajadora del barrio West Side, luego conocido como Hell’s Kitchen. Su padre dejó a su madre, Mildred Kramer, poco después de que Stanley naciera. Como ella trabajaba en Nueva York, ambos vivían con sus padres, inmigrantes polacos judíos.