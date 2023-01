Efemérides. Hoy en la historia judía: Nace el cantante y compositor Neil Diamond

Itongadol.- El 24 de enero de 1941 nace Neil Diamond, cantante y compositor particularmente popular durante los años sesenta y setenta.

Además de sus propios éxitos, como Sweet Caroline, compuso I’m a Believer, el número uno de The Monkees.

En enero de 2018, anunció su retiro de los escenarios afectado por el Mal de Parkinson. Sus canciones han sido versionadas por muchos artistas, entre ellos UB40 y Urge Overkill.

Con 38 canciones en el Top 10 en la lista Billboard Adult Contemporary, Neil Diamond ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos.

Ha ubicado diez canciones en el primer lugar en las listas Hot 100 y Adult Contemporary: Cracklin’ Rosie, Song Sung Blue, Longfellow Serenade; I’ve Been This Way Before, If You Know What I Mean, Desiree; You Don’t Bring Me Flowers, America, Yesterday’s Songs y Heartlight.

Otros artistas versionaron varias de sus composiciones, convirtiéndose en grandes éxitos como I’m a Believer, de The Monkees; Red Red Wine, de UB40, y Girl, You’ll Be a Woman Soon, de Urge Overkill.

Diamond se incluyó en el Salón de la Fama de los Compositores en 1984 y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011. Adicionalmente, recibió el premio Sammy Cahn en 2000 y en 2011 se le rindió homenaje con el premio Kennedy.

En 2018 recibió el premio Grammy a la carrera artística. Sus composiciones en diversos géneros musicales como el rock, el R&B, el folk, el pop, el country, el gospel, el jazz, el funk y la balada, entre otros, han influido a artistas como The Monkees, Elvis Presley, U2, Frank Sinatra, The Ventures, UB40, Julio Iglesias y Johnny Cash.

En 2019, la Biblioteca del Congreso seleccionó su canción de 1969 Sweet Caroline para su preservación en el Registro Nacional de Grabaciones por ser «cultural, histórica o estéticamente significativa».