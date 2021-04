Itongadol.- El 16 de abril de 1968 falleció Edna Ferber, novelista y escritora, en su hogar de Nueva York. Hoy en día es mejor conocida por películas populares que estuvieron basadas en sus libros, como “Show boat” y “Gigante”, pero en su época millones de personas esperaban la publicación de sus novelas, las cuales usualmente se enfocaban en segmentos de la sociedad ignorados por la ficción popular.

En su obituario, el medio The New York Times expresó: “Sus novelas no eran profundas pero eran vívidas y tenían una base sociológica. Ella estaba entre las mejor novelistas de la nación y los críticos del siglo XIX y XX no dudaron en llamarla la mejor novelista americana de su época”.

Su carrera comenzó en la prensa escrita pero luego comenzó a escribir historias cortas. En 1917 escribió su única novela con temática judía, “Fanny, Herself” (Fanny, ella misma).

Si bien no era religiosa observante, nunca intentó esconder su herencia judía. De hecho, en sus memorias de 1939, “Un tesoro peculiar”, ella escribió: “Toda mi vida he estado totalmente orgullosa de ser judía. Pero he sentido que definitivamente no debería alardear de ello”, En 1960 visitó Israel por su deseo personal de ser testigo “de los aspectos verdaderamente grandiosos y casis increíbles de este logro gigante”.

Entre sus novelas también se incluyeron “So Big” (Tan grande), que le ganó el Premio Pulitzer en 1294 y “Cimarron” (1929).