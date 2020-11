Efemérides. Hoy en la historia judía / Fallece Betty Comden, la mujer que escribió la canción “Singing in the Rain”

Itongadol.- El 23 de noviembre del 2006 Betty Comden, escritora, letrista e intérprete, falleció a los 89 años. Sus colaboraciones, que le hicieron ganar siete Tonys y dos nominaciones al Oscar, incluyeron el guión y letras para “On the Town” (tanto obra de teatro como película) y “Singing in the Rain”, entre otras tantas creaciones.

Nació como Baysa Cohen en Brooklyn el 3 de mayo de 1917. Cuando tenía cinco años llegó a su casa quejándose de ser burlada por su nombre Yiddish y su padre le dijo que podía elegir reemplazarlo por cualquier nombre en inglés que empezara con B: ella eligió “Betty”.

Poco después de terminar el colegio conoció a Adolph Green, Judy Holliday y dos artistas, Alvin Hammer y John Frank. Juntos establecieron la compañía de actuación The Revuers, con la que empezaron a producir. Fue una de las asociaciones más creativas y duraderas del teatro musical.

En la pantalla, además de “Singing in the Rain”, sobre la cual construyeron una historia alrededor de canciones viejas del productor Arthur Freed en 1952, también escribieron “The Barkleys of Broadway” (1949), que reunió a Fred Astaire y Ginger Rogers, y “It´s Always Fair Weather”, una secuencia melancólica de “On the Town” (1955).