Efemérides. Hoy en historia judía. Un día como hoy nacía Dorothy Schiff, editora del New York Post

Itongadol.- Dorothy Schiff, quien fuera propietaria durante 37 años del periódico The New York Post, nació el 11 de marzo de 1903 en la ciudad de Nueva York, hija del prominente y acaudalado matrimonio de judíos alemanes Mortimer Schiffy Adele (Neustadt) Schiff, y nieta del financista.

Luego de asistir a importantes escuelas secundarias de Nueva York y Pensilvania, contrajo el primero de sus cuatro matrimonios en 1923 con Richard BW Hall.

A principios de la década del ’30, más precisamente en 1931, fallecieron sus padres y recibió como herencia aproximadamente 15 millones de dólares. Tras divorciarse de Hall, con quien había tenido dos hijos, en 1932, se casó con George Backer, hijo de inmigrantes de Europa del Este y un concejal neoyorkino acérrimo demócrata que hizo que Dorothy Schiff modificara diametralmente su postura política. Tanto el abuelo como el padre de Schiff eran miembros del partido Republicano.

Lo cierto es que a partir del matrimonio con Backer, Schiff se convirtió en una firme defensora del Partido Demócrata y del New Deal, interesándose en los servicios sociales y participando en varios grupos de asistencia social, de la ciudad de Nueva York, donde vivía el matrimonio que además tenía una casa de campo en Bernardsville, Nueva Jersey.

En 1939 adquiere el control, por sugerencia de su esposo, The New York Post, cuando era uno de los importantes diarios vespertinos estadounidenses, fundado en 1801. Así fue que decidió que Backer fuera el presidente de la empresa periodística y el editor del diario, cargos a los que renunció en 1942, ocupando Dorothy Schiff el cargo de editora, siendo la primera mujer en hacerlo en Nueva York.

En 1943 se divorció de Backer y al poco tiempo se casó con Ted Thackrey, quien ya era el editor de medio, y tuvo la idea de cambiar el formato a tabloide y tener una política totalmente liberal, apoyando los reclamos sindicales, a la vez que en sus páginas publicaban los columnistas más populares de la época.

La diferencia de opinión sobre a qué precandidato presidencial demócrata apoyar para las elecciones presidenciales de noviembre de 1948, hizo que se divorciara de Thackrey un año después. Dorothy Schiff contrajó su cuarto enlace en1953 con Rudolph G. Sonneborn, un industrial judío alemán y sionista de Baltimore, de quien se divorció en 1965.

Mientras Thackrey era el editor, Schiff publicó en Francia el Paris Post desde 1945 hasta 1948, un proyecto que no respondió a las expectativas puestas en el mismo; en estos años también adquirió otros medios de prensa, tanto gráficos como radiales

La incidencia del medio dirigido por Schiff en la interna política del Partido Demócrata en la ciudad de Nueva York fue muy significativa hasta que su propietaria lo vendió en 1976 en 31 millones de dólares, un valor que actualmente rondaría 140 millones de dólares, a Rupert Murdoch, permaneciendo como consultora oficial hasta 1981, dejando de tener luego relación con el diario.

En el mismo año que vende The Ne York Post, se publica una biografía de Dorothy Schiff, que el Post comenta en primera página incluyendo que en dicho libro la propia Schiff afirmaba que había tenido un romance con Franklin D. Roosevelt, lo que fue negado por Schiff al sostener que lo que había afirmado era que “solo que había tenido una relación con Roosevelt”.

Su relación con el judaísmo tuvo sus avatares durante su juventud, pues luego de culminar la secundaria se integró a una de las iglesias episcopales antes de su primer matrimonio, volviendo a profesar el judaísmo antes de contraer su segundo enlace. El Post, durante los años en que fue su propietaria favoreció al al movimiento sionista, si bien desaprobó el apoyo de su tercer marido. Ted Thackrey, al Irgun, el movimiento liderado por Menajem Beguin; con su cuarto esposo visitó Israel y considero muy impresionante la labor kibutziana.

Dorothy Schiff falleció el 30 de agosto de 1989 en su casa en la ciudad de Nueva York. Una biografía escrita por Marilyn Nissenson “The Lady Upstairs: Dorothy Schiff and the New York Post” se publicó en el 2007, siendo considerada más completa que la publicada en 1976.