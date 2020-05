Efemérides. Hoy en la historia judía, Burt Bacharach, el gran compositor de origen judío, cumple 92 años

Itongadol.- Burt Freeman Bacharach, el extraordinario cantante, compositor, productor discográfico y pianista estadounidense de origen judío cumple hoy 92 años.

Bacharach, quien es autor de cientos de canciones que fueron populares en las listas de éxito entre la década de los ’50 y los ’80, nació el 12 de mayo de 1928 en Kansas City, Missouri, y es de ascendencia judía alemana.

Burt es bien conocido por su gran éxito pop «Raindrops Keep Fallin ‘on My Head», las composiciones de Bacharach generalmente contaban con melodías memorables, firmas de tiempo no convencionales y cambiantes, y cambios de acordes atípicos.

Su música combina elementos de jazz, pop, música brasileña y rock. En 1957, Bacharach fue presentado al letrista Hal David, y pronto comenzaron su asociación de escritores. Casi un año después, recibieron un importante descanso profesional cuando su canción «The Story of My Life» fue grabada por Marty Robbins para Columbia Records, convirtiéndose en un éxito.

Burt y el letrista Hal David tienen el honor de ser los primeros compositores en la historia del Reino Unido en escribir éxitos consecutivos. Desde 1967 ha recibido seis premios Grammy. Es más reconocido como ganador del Grammy por su exitosa canción «Eso es lo que son los amigos», interpretada por Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight y Stevie Wonder.

Fue nominado para el Premio Tony de Broadway en 1969 por su música y letras como parte de una nominación al Mejor Musical por “¡Promesas! ¡Promesas! En 1972, Burt fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores. En 1998, Bacharach co-escribió y grabó un álbum ganador de un Grammy con Elvis Costello, Painted from Memory, en el que las composiciones comenzaron a tomar el sonido de su trabajo anterior.

«Soy muy afortunado de que muchas de las canciones que escribí se escribieron en ese momento. Una buena canción sigue siendo una buena canción, ahora es mucho más difícil hacer que exista y dure”, expresó Burt Bacharach, en una de entrevista. A lo largo de los años sesenta y setenta, Bacharach apareció en una docena de especiales musicales / de variedades de TV filmados en el Reino Unido para el ITC, varios de los cuales fueron nominados a los premios Emmy por dirección.

Apareció en las conocidas películas Analyze This, Austin Powers: International Man of Mystery, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, Austin Powers in Goldmember y Bruce Almighty. Otros hechos notables: 2006: Bacharach apareció como intérprete famoso y entrenador vocal invitado para los concursantes en el programa de televisión «American Idol». A partir de 2006, Bacharach había escrito un total de 70 éxitos Top 40 en los Estados Unidos y 52 éxitos Top 40 en el Reino Unido.