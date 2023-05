Una película sobre el Holocausto emerge como la favorita en el Festival de Cannes

Itongadol/Agencia AJN.- La película sobre el Holocausto “The Zone of Interest” está emergiendo como favorita en el Festival de Cine de Cannes, luego de recibir el elogio de la crítica.

El último largometraje del cineasta británico Jonathan Glazer se centra en la familia de Rudolf Hoess, el comandante con más años de servicio en el campo de exterminio de Auschwitz.

Según la BBC, Glazer, “el guionista y director de Under the Skin, Birth y Sexy Beast, ha realizado una película sobre el Holocausto como ninguna otra, una que destaca no describiendo los horrores que se viven en los campos, sino excluyéndolos”. La película representó “un tratado escalofriante sobre la banalidad del mal”.

Glazer es quizás más conocido por su última película, la aclamada e inquietante de ciencia ficción “Under the Skin”, protagonizada por Scarlett Johansson.

El director, de ascendencia judía, dijo en una conferencia de prensa en Cannes que su último largometraje es un asunto profundamente personal. “Este tema en particular obviamente es un tema vasto y profundamente sensible por muchas razones, y no podía abordarlo de manera casual”.