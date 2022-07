Shira Haas interpretará a una detective en «Bodies», la nueva serie de Netflix

Itongadol.- La actriz israelí Shira Haas, protagonista de la exitosa serie de Netflix «Unorthodox», consiguió otro papel importante en la plataforma online para una próxima adaptación de la novela gráfica «Bodies».

Según Deadline, Haas interpretará a DC Maplewood, uno de los cuatro detectives que investigan el mismo asesinato en cuatro periodos de tiempo distintos en Londres: los años 1890, 1940, 2010 y un 2050 post-apocalíptico.

Haas actuará junto a Stephen Graham (Boardwalk Empire), Jacob Fortune-Lloyd (The Queen’s Gambit), Kyle Soller (The Inheritance) y Amaka Okafor (The Responder).

«Bodies», creada por Si Spencer, que murió en febrero de 2021, está siendo adaptada como una serie de ocho partes por Paul Tomalin. El rodaje comenzó en el casco antiguo de Hull, una ciudad portuaria de Inglaterra.

Haas encontró su fama cuando debutó como Ruchami Weiss en la exitosa serie israelí «Shtisel». Recibió una nominación a la mejor actriz en los Globos de Oro por su papel de Esther Shapiro en la serie «Unorthodox» y ganó un Independent Spirit Award por ese papel.

El año pasado, Haas interpretó a Golda Meir, la única mujer primer ministro de Israel, en la serie de televisión «Lioness», producida por Barbara Streisand.

Haas nació en Tel Aviv el 11 de mayo de 1995. Su abuelo, sobreviviente del Holocausto , fue enviado al campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial.​

Cuando Shira tenía tres años contrajo cáncer de riñón, del que se recuperó dos años después tras recibir una serie de tratamientos invasivos.