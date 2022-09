Shira Haas actuará en la próxima película del «Capitán América» como la heroína israelí

Itongadol.- La actriz israelí Shira Haas, que ganó fama internacional gracias a su papel protagonista en la exitosa serie de Netflix «Unorthodox», interpretará a una superheroína israelí en la próxima película del «Capitán América», ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel, según múltiples informes.

Según Variety, The Hollywood Reporter y otros, Haas interpretará a Sabra, un personaje poco conocido que apareció por primera vez en los cómics de Marvel en 1980.

En los cómics, Sabra, también conocida como Ruth Bat-Seraph, es una antigua agente de la agencia de espionaje Mossad que a veces se enfrenta a otros personajes como Hulk y los X-Men

Sus poderes incluyen la superfuerza y la resistencia, y su traje suele incorporar la bandera de Israel y la estrella de David.

Sabra, en hebreo «tsabar», es el término local para el fruto del cactus. Por otro lado, desde hace mucho tiempo es un término que designa a los judíos nacidos en Israel.

Se desconocen más detalles sobre el papel de Haas en «Capitán América: Nuevo Orden Mundial», que se estrenará en 2024 y estará protagonizada por Anthony Mackie y Tim Blake Nelson.

En julio, se anunció que Haas había conseguido otro papel protagonista en la plataforma online para una próxima adaptación de la novela gráfica «Bodies».

