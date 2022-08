Premios Gardel: Alejandro Lerner ganó un Premio a la Trayectoria

Itongadol/Agencia AJN.- Alejandro Lerner ganó anoche un Premio a la Trayectoria en la gala de los Gardel 2022, el tradicional galardón de la música argentina.

Al subir al escenario agradeció el premio “a los que me acompañaron desde el principio, a mis amigos, Sandra Mihanovich, León Gieco, (Gustavo) Santaolalla, a los casamientos y cabarets donde toqué, clubes, carnavales”.

“Después vino el rock, mi banda, músicos. Aprovecho para homenajear a todos los músicos que con la pandemia fuimos los últimos en volver laburar, todos los que trabajan por y alrededor de la música”, siguió.

Luego continuó: “Agradezco a mis padres, abuelos, a los que me dieron mis valores que no los vendí, sin valores de corazón, a ellos más que todo porque me permitieron seguir adelante y celebrar estos primeros 40 años. También a mi mujer”.

“Por último a Mercedes Sosa que me abrió su poncho, Papo, Cacho Castaña, Armando Manzanero, todos ellos han sido mis maestros. Tenemos una generación de pendejos que son unos grandes maestros y hay que darle todo el apoyo, son una inspiración constante”, concluyó.