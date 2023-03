La activista iraní Masih Alinejad fue elegida como una de las »Mujeres del Año» de TIME

Itongadol.- La periodista y activista iraní Masih Alinejad, que se convirtió en la cara de la revolución y vive exiliada en Estados Unidos desde 2009 tras denunciar la corrupción en la República Islámica, fue elegida por la revista TIME como una de las doce »Mujeres del Año».

Considerada una profunda amenaza para el régimen liderado por el ayatolá Alí Khamenei, Alinejad advirtió que «las mujeres de Irán son su mayor enemigo [de Khamenei]».

La reconocida activista se negó a quedarse en silencio a pesar de las repetidas amenazas contra su vida, que se tradujeron en la acusación de cuatro hombres por parte de Estados Unidos en 2021, que planeaban secuestrarla

Además, Alinejad contribuyó a llevar la revolución a la escena mundial durante cinco meses de disturbios desencadenados tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por el uso inapropiado de su hiyab por la Policía de la Moralidad en septiembre de 2022.

Alinejad, objetivo de complots terroristas de la inteligencia del régimen iraní, es una de las doce mujeres de todo el mundo que integran la lista de TIME en 2023, que destaca a líderes que utilizan su voz para luchar por la igualdad.

En general las elegidas proceden de diversos ámbitos, desde el activismo y el gobierno hasta el deporte y el arte.

Entre ellas también se encuentra Anielle Franco, que se dedicó a la política tras el asesinato en 2018 de su hermana Marielle, concejala de Río de Janeiro que luchó contra la violencia policial y la corrupción.

Ahora, como ministra de Igualdad Racial en el nuevo gobierno de Brasil, Franco está canalizando su dolor en acción.

Congratulations to our friend @AlinejadMasih on being named one of @TIME‘s Women of the Year!

Masih has fought tirelessly for the rights of women in Iran and has proven herself a relentless advocate for freedom and democracy. https://t.co/brM44Tk6Bl pic.twitter.com/9aULtcRuNn

— American Jewish Committee (@AJCGlobal) March 3, 2023