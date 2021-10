Gabriel Ben-Tasgal presentará su novela “Justicia”

Itongadol.- El periodista Gabriel Ben-Tasgal presentará su primer libro de ficción, “Justicia”, el miércoles 20 de octubre a las 19 en Dain Usina Cultural.

La novela está situada en Argentina, año 2025, y cuenta la historia de Juan José Miranda (Juanjo), un joven de 25 años que ha sufrido las humillaciones y las muertes (y asesinatos) de sus seres queridos. Huérfano de padre y madre, Juanjo queda al cuidado de su tía Alicia en Haedo quien le descubrirá los horrores sufridos en primera persona durante la dictadura militar.

En 2025, tras una nueva muerte (esta vez, la de su tía Alicia, por un rebrote del virus Covid), Juanjo pone en marcha el operativo para atentar durante 10 días contra los 12 argentinos que representan la corrupción y la degradación moral del país. Su objetivo es claro: amedrentarlos para que no repitan sus actos y que otros corruptos potenciales teman las consecuencias de hacerlo, y lograr el apoyo de la opinión pública hacia sus acciones. Esta depuración se extenderá durante solamente 10 días para no profesionalizarse. Él quiere justicia, no transformarse en un terrorista institucionalizado. Juanjo siente la omnipotencia y el convencimiento de que puede guiar un cambio profundo.

De esta manera, planifican asesinar a un militar responsable de secuestros, un juez de la Suprema Corte, un traficante de drogas, un gremialista, un periodista, una política radical, un gobernador K, un empresario, un agente de la AFI (SIDE), un cura pedófilo, un cómplice del atentado a la AMIA y un comisario de la policía.

Gabriel Ben-Tasgal nació en Buenos Aires. Es un conocido especialista en Medio Oriente e Islam, que emigró hacia Israel en 1989. Es autor de libros de geopolítica (el último, 300 Preguntas en 300 Palabras. Mitos y realidades sobre el conflicto israelí palestino que tuvo una tirada de 10.000 ejemplares en 7 países) y de cientos de artículos periodísticos y de análisis, además de haber participado en numerosas entrevistas para distintos medios de comunicación.

Ha cubierto para varios medios televisivos europeos la zona de Israel – Autoridad Palestina. Su formación académica va desde las Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Publicidad, Islam, Propaganda y Relaciones Públicas hasta el Turismo profesional.

En la actualidad estudia abogacía en Argentina. Con “Justicia” incursiona por primera vez en el mundo literario.