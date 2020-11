El profesor Leonardo Leiderman de la Universidad de Tel Aviv dará clases en una universidad de Emiratos Árabes Unidos

Itongadol.- Un profesor israelí dará clases en una universidad de Emiratos Árabes Unidos.

Se trata de Leonardo Leiderman, un economista senior de Israel nacido en Argentina, que fue nombrado profesor invitado en la Escuela de Negocios de Abu Dhabi. El académico planea llevar estudiantes emiratíes al Estado judío. «Es una gran muestra de confianza», expresó.

El argentino-israelí Leonardo Leiderman, nacido en la ciudad de Córdoba, es profesor titular de la Universidad de Tel Aviv y asesor económico principal de Bank Hapoalim. El economista fue nombrado profesor invitado en la Escuela de Negocios de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. El curso se llevará a cabo durante cinco días para ejecutivos de empresas y se realizará otras tres veces durante el 2021.

En diálogo exclusivo con Ynet, el profesor Leiderman explicó: «Mi curso se ocupará de cuestiones macroeconómicas y financieras. No cabe duda de que la importancia del campo macro en los procesos de toma de decisiones por parte de ejecutivos de empresas e inversores financieros ha ido creciendo con el tiempo. Aquellos que pudieron leer correctamente procesos como las disminuciones prolongadas de tasas de interés, los flujos de liquidez de los bancos centrales y el aumento de los déficits presupuestarios como formas de asistir a la economía a lidiar con el coronavirus, tomaron decisiones mucho mejores que aquellos que desconocían estos procesos”.

«Como israelí, es un gran honor saber que una escuela de negocios líder en los Emiratos me ofreció, apenas semanas después de la firma de los acuerdos de normalización, la oportunidad de convertirme en profesor invitado e impartir un curso a estudiantes emiratíes. Es una gran muestra de confianza. Es una lástima que debido a la crisis del coronavirus no podré dictar el curso de forma presencial en Abu Dhabi, tendré que conformarme con hacerlo por Zoom. En un futuro cercano, me van a contratar para llevar a estudiantes emiratíes a la Universidad de Tel Aviv, para asistir a cursos cortos y para conocer Israel. Es importante que tengamos colaboraciones académicas también en el sentido contrario, para que nuestros profesores y estudiantes puedan visitar los Emiratos», expresó Leiderman.

«Sin un presupuesto, la capacidad de recuperación de la economía en 2021 es limitada»

En cuanto al estado de la economía israelí, Leiderman señaló que existe un gran riesgo de que 2021 también sea un año económico perdido. “Dos años consecutivos de pérdidas, con un aumento constante del desempleo, es una situación con la cual es muy difícil de lidiar. Si bien muchos países operan con un presupuesto estatal claro para 2021, que incluye una estrategia para salir de la recesión de este año, Israel se encuentra en una situación política y económica paralizada. La manifestación más destacada de esto es la falta de un presupuesto estatal para 2021”, evaluó.

“Está claro que la crisis sanitaria es un fenómeno global y no depende de nosotros. Sin embargo, el papel de los tomadores de decisiones es adoptar políticas que ayuden a la economía a enfrentar la crisis y salir de ella de manera razonable. Si bien el Banco de Israel sigue una política expansiva razonable, muy similar a la de Estados Unidos y Europa, nos destacamos, para mal, en las comparaciones internacionales en todo lo relacionado con elevar el presupuesto estatal para una posible recuperación de la economía en 2021”, indicó.

Nota: Gad Lior – Adaptado por Adrián Olstein