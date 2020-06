Keren Leyedidut: “Para aquellos que piensan en hacer aliá, nos adaptamos a las nuevas necesidades frente a la pandemia”

Itongadol.- El director de Aliá y Absorción del Keren Leyedidut, Benny Hadad, mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre el enorme trabajo que realiza la organización en medio de la crisis del coronavirus: “Logramos encontrar vuelos aunque las fronteras estén cerradas y pudimos brindar las condiciones para que los olim hagan la cuarentena una vez llegados a Israel. Tratamos de dar la máxima información y hemos dado ayudas materiales que en el pasado no dábamos, teniendo en cuenta la situación especial de la pandemia”.

Hadad también se refirió a las aliot que partieron de Argentina y Perú recientemente: “Llegaron a un país que no es el mismo, Israel todavía está padeciendo del coronavirus, y necesitan un apoyo más grande en la absorción”.

-¿Cómo tomó la pandemia a la organización? ¿Todo lo que venían realizando hasta ahora sirvió para estar a la altura de las circunstancias?

-Nosotros, como el resto del mundo, no estábamos organizados para una situación como la actual. Pero por otro lado, como estamos acostumbrados a trabajar en infraestructura sólida y con todo tipo de situaciones no convencionales, pudimos acomodarnos a esta nueva situación. Ya sea encontrando vuelos, en la absorción cuando llegan a Israel o las condiciones de la cuarentena, y lo pudimos llevar con éxito.

-¿Qué mirada tiene sobre lo que está ocurriendo en Latinoamérica?

-Nosotros no sabemos de la situación política que hay en Latinoamérica, pero sí entendemos que hay más interés de la gente de la comunidad judía en hacer aliá. Hay más gente que pregunta y nos escribe. Nosotros tenemos que saber organizarnos con ciertas cosas por esta situación del coronavirus, como por ejemplo, encontrar vuelos ahora que las fronteras están cerradas, poder brindar las condiciones para hacer la cuarentena una vez llegados a Israel y, lo tercero, que no es algo que dependa de nosotros, las visas que da la embajada, que ahora comenzaron de nuevo y que sin eso no podemos traer a olim jadashim.

-¿Qué nos puede decir de las pequeñas aliot que se realizaron desde Argentina y Perú? ¿Qué características tienen las personas que están llegando a Israel?

-No diría que los olim que llegan hoy en día en estos pequeños vuelos de rescate, de Perú o de Argentina, tienen una característica diferente a los olim anteriores, pero sí están en una situación diferente. Llegaron a un país que no es el mismo, Israel todavía está padeciendo del coronavirus, y necesitan un apoyo más grande los olim en la absorción. Tienen necesidades nuevas, que no las conocíamos antes de la pandemia. Pero hacemos todo lo posible para adaptarnos a esta nueva situación.

-¿Cuál es su mensaje a todas aquellas familias que no tomaron consciencia de la tarea que hace el Keren Leyedidut para una aliá segura?

-Es importante saber que el Keren Leyedidut entiende que en esta época del coronavirus los olim están más necesitados de dos cosas: una es información y otra es ayuda material. El Keren Leyedidut trata de dar la máxima información y ha dado ayudas materiales que en el pasado no ha dado, teniendo en cuenta la situación especial de la pandemia.

-¿Qué análisis hace de esta crisis mundial?

-Habrá un crecimiento de aliá, por varios factores. Uno de los factores es que la pandemia obligó a la gente a estar en la casa, y al estar en la casa tienen menos relación con la comunidad y se sienten menos en un marco seguro. Además, al estar en la casa y trabajar en la casa, mucha gente se dio cuenta de que pueden trabajar a larga distancia y también lo pueden hacer desde Israel, continuando con ciertos trabajos. Y tercero, vieron cómo Israel se manejó con esta pandemia y que dentro de todo lo está haciendo bien. Aunque recibió un golpe económico, hoy en día está mejorando, está bajando la desocupación y todas esas cosas quizás les dan un empuje a todas las personas que estaban pensando en hacer aliá.