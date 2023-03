El Keren Leyedidut despidió a 28 nuevos olim y ya suma 235 en los primeros meses de 2023

Itongadol.- En el marco de un encuentro regional que realizó el Keren Leyedidut en Argentina, fueron despedidos los 28 olim que salieron de Buenos Aires hace pocas horas. En una entrevista con ItonGadol desde el Aeropuerto de Ezeiza, Leo Naidorf, representante del Keren Leyedidut en el país, en relación a las características de la aliá en los últimos meses, expresó: ‘‘Veo una aliá un poco más planificada, menos urgente, con gente que está pensando mejor los movimientos’’.

Con respecto a la consolidación del Keren Leyedidut, Naidorf señaló: ‘‘Creo que el Keren Leyedidut pudo agregar valor al proceso de aliá. A medida que los primeros que se acercaban empezaron a contarles a otras personas cómo su experiencia se enriquecía después de pasar por la institución, se fueron sumando a más olim’’.

En referencia a la respuesta de la institución a la pandemia y a la guerra en Ucrania, Naidorf destacó que ‘‘el Keren Leyedidut mostró mucha velocidad y mucha capacidad de adaptación a esas nuevas realidades, lo que permitió resolver muy rápido situaciones muy complejas’’.

En el encuentro estuvo presente Benny Haddad, el director de Aliá del Keren Leyedidut de Israel.

Entrevista completa:

ItonGadol- Una aliá más, que nunca es igual a las demás porque cada una tiene su historia, y en el marco de un encuentro regional del staff del Keren Leyedidut.

Leo Naidorf- Es un momento sumamente emotivo porque es la primera vez que puedo compartir con mis compañeros un momento tan relevante como este, que es el de despedir a los olim, con los cuales se estuvo trabajando tanto tiempo para este momento. Compartir con los responsables del Keren Leyedidut y con mis compañeros de otros países, que es la primera vez que estamos todos juntos en una situación así, me genera mucha emoción a nivel personal.

Por otro lado, se recupera un eje central que nos planteamos para este año que es retomar la presencia física después de mucho tiempo de depender de la virtualidad, tanto nuestro encuentro como esta posibilidad de estar cara a cara con los olim. Hace un tiempito atrás ya habíamos retomado las reuniones presenciales en la preparación de los olim antes de viajar, es decir que de a poco vamos generando más instancias para estar cara a cara, que creería que es casi la característica principal del Keren Leyedidut, que es la cercanía.

IG- Todos dicen que el plus de la institución es llegar a Israel y sentirse acompañados, es decir que esto es real, el cuerpo a cuerpo es una particularidad del Keren Leyedidut.

LN- Sí, y es un poco de lo que veníamos hablando en el seminario en el que estamos trabajando. Una de las razones principales por la que la gente se acerca al Keren Leyedidut, es porque gente que ya hizo aliá con nosotros nos recomienda, les dicen ‘‘no dejen de contactar al Keren Leyedidut’’, y esa es nuestra principal satisfacción, saber que el trabajo que hacemos da ganas de sumar a otros en el camino. Esta semana me pasó una cosa increíble, que fue que un chico que está en Israel me dijo que cuando hizo aliá el Keren Leyedidut no estaba en Argentina no estaba. Ahora es su padre el que está por hacer aliá, y nos contactó para decirnos que siente que tiene que hacer aliá con nosotros. El boca en boca termina siendo el punto final de un trabajo en equipo de muchos años. Y si bien puede pensarse que somos mucha gente, somos un equipo chico, somos pocas personas, pero tratamos de abarcar lo más posible.

IG- ¿A qué se debe el gran crecimiento y la consolidación del Keren Leyedidut?

LN- Pasaron varias cosas. En primer lugar creo que el Keren Leyedidut pudo agregar valor al proceso de aliá. Agregamos cosas que no se hacían, que no estaban. A medida que los primeros que se acercaban empezaron a contarles a otras personas cómo su experiencia se enriquecía después de pasar por la institución, se fueron sumando más olim. Por otro lado, en el medio pasó la pandemia, en el medio pasó la guerra en Ucrania, que lamentablemente no terminó y que afectó a todo el mundo. Y el Keren Leyedidut mostró mucha velocidad y mucha capacidad de adaptación a esas nuevas realidades, lo que permitió resolver muy rápido situaciones muy complejas, lo cual ahora, en una situación de nueva normalidad por llamarlo de algún modo, nos dio mejores herramientas.

IG- ¿Cuál fue el secreto del Keren Leyedidut para tener esa pronta reacción?

LN- Lo que dije antes tiene que ver con la cercanía, con entender de que más allá de las cuestiones técnicas que hacen a una aliá, hay que entender lo que esa persona y lo que esa familia están poniendo en juego en el momento en que deciden irse a vivir a otro país, en este caso a Israel.

IG- Mi pregunta hacía referencia a nivel general, no solo a lo que ocurre en Argentina. La institución per se tuvo ese reflejo de aggiornarse y crecer. Lo vimos con la aliá y también con Ucrania.

LN- Es una bajada muy clara que llega desde Benny Haddad, el director de Aliá del Keren Leyedidut de Israel, y de Gustavo Gakman, director de la oficina para América Latina y España, con consignas muy claras, incluso ellos también ponen el cuerpo. Son personas que vos mismos has visto varias veces en estos cinco o seis años que llevamos en Argentina. Y ellos mismos hablan con las instituciones, no es que se dedican a escuchar informes. La situación actual del Keren Leyedidut es el resultado de todo eso.

IG- ¿A quién estamos despidiendo hoy?

LN- Estamos despidiendo a un grupo de 28 olim que cierra el mes de febrero. Se trata de la cuarta o quinta camada del año. En lo que va del 2023, sumando los de marzo que se van en breve, tenemos 235 olim. Vamos a tener vuelos el 14 y 28 de marzo, y después cortamos por Pesaj y volvemos el 18 de abril.

IG- ¿Hay alguna característica que estás observando en la aliá del segundo semestre de 2022 y el comienzo de este año?

LN- Sí, veo una aliá un poco más planificada, menos urgente, con gente que está pensando mejor los movimientos. La pandemia generó mucho desconcierto en todos los aspectos de la vida y nosotros tratamos de aportar nuestro granito para esclarecer, que lo hicimos con la aliá, y ahora hablamos con gente que obviamente pone mucho en juego y sigue teniendo mucha expectativa, pero también con organizaciones y municipios en Israel que ya están mucho más afirmados y organizados, con los cuales tenemos un contacto muy fluido. De todas maneras, como siempre, es una aliá muy heterogénea, en edades y en perfiles.

IG- Viajé con ustedes en octubre de 2021 y conocí en el vuelo a una familia que ya instalada en Israel, e incluso con los avatares de cualquier familia, están con actitud de ayudar a los nuevo olim. Es un ejemplo y debe haber miles más.

LN- Esto que decís es importante. Allá en Israel está Bárbara, que es del equipo de absorción, y nos comenta la enorme oferta que hay de olim que llegaron a Israel y se ofrecen para ayudar a otros olim, por eso ahora el Keren está trabajando sobre un proyecto de organizar el voluntariado de olim que ayudan a olim, porque es tanto lo que reciben que tienen ganas de darlo, y eso para nosotros un es caudal importantísimo.