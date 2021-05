Keren Kayemet LeIsrael es parte de la transformación de los Valles Calchaquíes

Durante los días 11 y 12 de mayo las autoridades de Keren Kayemet LeIsrael en Argentina (KKL) visitaron la Provincia de Tucumán, con el objetivo de hacer un relevamiento de los proyectos hídricos que están realizando en la zona y juntarse con los referentes de la comunidad judía de la provincia.

Uno de los valores más importantes que tiene KKL como institución judía israeli es gestionar proyectos de Tikun Olam (“mejorar el mundo”) y esto es lo que está haciendo en los Valles Calchaquíes, más específicamente en Colalao del Valle y la zona de Quilmes, realizando obras que generen e impulsen la transformación social para todos sus habitantes.

En estas comunidades actualmente no todos los habitantes tienen acceso al agua para consumo humano ni para riego, las instalaciones que están hoy en día son obsoletas y ya no cumplen su función por estar dañadas y no llegar a todas las casas de la región.

Los materiales necesarios para comenzar el proyecto “Al Agua” por KKL ya fueron enviados a la zona por lo que está previsto que se concluya a finales de 2021. El proyecto consiste en la construcción de nuevos pozos de agua, trabajos de mantenimiento y mejora en los canales de distribución. Además, supone la impermeabilización y reparación de un dique de reserva, lo que representa un importante beneficio para los más de 3000 habitantes de la región y el desarrollo productivo. Estas reparaciones y mejoras se realizarán en conjunto con la Provincia de Tucuman, la comuna de Colalo del Valle y la UTN.

Hernan Hilu, presidente de KKL Argentina destaco, “El compromiso de nuestra organización es concretar proyectos de gestión hídrica, que apuesten al desarrollo y seguridad de las comunidades, que potencien acciones para la construcción de un futuro sustentable”

Por otro lado KKL también realizará un proyecto en la actual plaza principal de la comuna de Colalao del Valle, cambiando los juegos existentes por nuevos, que sean atractivos para todas las familias y seguros para los niños/as.

Danny Lew, vicepresidente de KKL a cargo de actividades en el interior comentó también que, “Lo que hemos visto en Colalao, lo que hemos aprendido de esa comunidad que trabaja codo a codo contra una cantidad de obstáculos es algo que desde las ciudades en que vivimos no podemos siquiera imaginar. Esto alimenta nuestro espíritu y nuestras convicciones de seguir trabajando para tener un mundo mejor».

Aunque la visita a la provincia fue corta, no quisieron dejar pasar la oportunidad de encontrarse con los referentes comunitarios. Tuvieron reuniones con las autoridades de la Kehilá de Tucumán y la escuela integral Hebrea Independencia, conocieron el nuevo espacio educativo de Maimónides Tucumán en donde plantaron un árbol con los chicos/as y hablaron sobre la importante tarea de KKL y dejaron una huella en la fundación León con la plantación de un segundo árbol en honor a su fundador y los 120 años de KKL.

Todas estas instituciones amigas de KKL en la Provincia de Tucumán, también son parte de este proyecto hídrico en los Valles Calchaquíes. Las autoridades de KKL están convencidas de que si todos sumamos nuestros esfuerzos podremos potenciar aún más la transformación de esta región y ser parte.

Para más información sobre el proyecto www.alagua.org.ar y www.kkl.org.ar.