Entrevista a Sam Grundwerg, Presidente Mundial de Keren Hayesod

Itongadol.- CUJA y el Keren Hayesod llevaron a cabo la semana pasada un evento organizado en honor a quienes acompañan a la institución año tras año, que tuvo como protagonista al ex embajador de Israel en EEUU (2013-2021), Ron Dermer, y contó con la presencia del presidente mundial de la institución, Sam Grundwerg.

En una entrevista con ItonGadol, Grundwerg destacó: “Cuando se convoca para ayudar a un judío, ya sea hoy en Ucrania o Rusia, o en Etiopía o ya sea el día de mañana en América Latina o en otro lado, todos ayudamos”.

-¿Cómo ve al mundo judío hoy?

-Ante todo, como Presidente Mundial de Keren Hayesod, el mundo judío es muy grande, así que voy a responder tu pregunta respecto a todos los lugares del mundo, porque yo crecí en Estados Unidos y también trabajé como diplomático israelí en EE.UU., pero en mi entorno profesional de hoy, me encargo de todo el mundo, menos EE.UU.

-Desde su lugar, sentado en Jerusalem, ¿qué ve?

-Veo mucha diferencia entre las comunidades judías de EE.UU y América Latina, Europa, Australia y el Este; Pero sí, yo tengo que dar una respuesta general…

-Usted tiene una gran experiencia, luego de haber estado en el Congreso Judío Mundial.

-Sí, es correcto. Digamos que yo estoy en este “negocio” por casi 15 años: estuve en el Congreso Judío Mundial, fui cónsul general en Los Ángeles, y ahora 3 años y medio en Keren Hayesod. Crecí en EE.UU entonces primero que nada creo que hay varios desafíos en el mundo judío. Lamentablemente hay un crecimiento en el antisemitismo, pero creo que la relación entre las comunidades judías con el Estado de Israel, es hoy en día, más importante que nunca y se ve con respecto a lo que ocurre en el mundo en la actualidad y es importante de forma bilateral. Por ejemplo, ahora con todo lo que pasa en Ucrania, se ve que el Estado de Israel, Keren Hayesod, las instituciones nacionales, y la Sojnut Hayehudit, somos más necesarios que nunca. Hay personas que pensaban, “¿Para qué sirven estas instituciones después de más de 100 años?” El Keren Hayesod existe hace 102 años. Y están los que pensaban que el Estado de Israel pronto cumplirá 75 años y es muy fuerte, ¿porque todavía necesitamos estas instituciones? Y en estos momentos, nos acordamos y vemos que solo nosotros con nuestros aliados, estamos posicionados en un lugar muy especial como Institución Nacional en Israel.

Trabajando por un lado, con el Estado de Israel y con los aliados y por otro lado, con todas las comunidades como las de acá en Argentina y toda América Latina y el mundo. Y cuando se las convoca para ayudar a un judío, ya sea hoy en Ucrania o Rusia, o en Etiopía o ya sea el día de mañana en América Latina o en otro lado, todos ayudamos.

Por otro lado, si hay, como hubo no hace tanto, 1000 misiles en Israel, y allí están bajo ataque, entonces también en el mundo, fuera de Israel, saben presentarse para ayudar a Israel, por eso, hoy, yo diría que el mundo judío con todos los desafíos que hay, y los tenemos dentro del Estado de Israel al igual que en el resto del mundo judío, tenemos esta unión y yo diría que es como un camino bilateral.

Antes era solo que el Estado de Israel alzaba su mano y pedía ayuda; Y ahora el Estado de Israel también ayuda a los judíos del mundo. Hay reciprocidad.

-Mi abuela y su generación, conocían al Keren Hayesod y sabían que tenían que ayudar y colaborar. Hoy en día, veo una o dos generaciones de jóvenes judíos que no lo hacen. Y no es que no lo hagan porque no quieren. Creo que cuando vemos que Israel es tan fuerte hay algo que los jóvenes no aprendieron o no entendieron. Hay jóvenes judíos con mucho dinero hoy en día que podrían colaborar. ¿Qué ocurre con ellos?

-Yo pienso varias cosas, en parte es cuestión del tiempo que transcurre. Cuanto más nos alejamos de la Shoá; Cuanto más nos alejamos de la creación del Estado de Israel; Cuanto más nos alejamos de todo lo que pasó hasta la Guerra de Iom Kipur. Para los que se acuerdan, y vos me dijiste que parezco joven, yo pronto cumpliré 50 años, y hay muchas personas de mi edad, que son jóvenes, que no recuerdan, más allá de lo que leen en los libros, un Estado de Israel débil y con amenaza existencial.

Hoy en día también hay cierta amenaza existencial con Irán, pero estas personas no vivieron la época de la guerra de Iom Kipur, y la Guerra de los Seis Días y están muy lejos de la Shoá. Las nuevas generaciones dan por sentado la existencia del Estado de Israel, entonces, ¿qué se hace?

Una parte de esta misión es nuestra responsabilidad desde el Estado de Israel y la dirigencia de las comunidades judías del mundo para educar a la nueva generación porque también hoy en 2022 es importante el Estado de Israel. Y hay comunidades judías del mundo las cuales visite, que aparentan desde afuera tenerlo todo, y es verdad que hay antisemitismo, hay desafíos, pero hay instituciones judías fuertes, y escuelas judías y sinagogas y todo, pero hay que enseñarle a los jóvenes porque, pese a todo, el Estado de Israel es importante y tenemos solo 75 años que es muy poco cuando miramos la historia y es un lugar que estará ahí, aunque no quieran hacer Aliá, y está bien. Pero tienen que saber que el Estado de Israel es también para ellos, que les da una tranquilidad, porque las situaciones en el mundo pueden cambiar muy rápido, como pasó ahora con la guerra en Ucrania y de pronto miles de judíos necesitan trasladarse a un lugar seguro, refugiarse. Y hay solo un Estado de Israel que puede hacerlo. Es nuestra obligación enseñar eso a la nueva generación y no es simple.

– Es la casa de los judíos, no una casa israelí. Creo que tienen que escuchar y aprender que es el hogar de los judíos. También los chicos de hoy nacen y ya existe un Estado de Israel fuerte, cuando nosotros nacimos, no era así. ¿Cuál es el trabajo de Keren Hayesod con las generaciones jóvenes en educación?

-Sí, tenés razón, es un poco complejo de explicar, pero es nuestra obligación explicar, que también hoy, después de casi 75 años desde la creación del Estado de Israel, un país donde se vive bien gracias a Hashem y el Estado es más fuerte desde lo económico y en todos los sentidos, pero tenemos que explicar y recordar que hay una brecha muy grande en la sociedad israelí, y el gobierno y el Estado, lamentablemente no pueden ocuparse de todos estos asuntos porque Israel es diferente a otros países, ya que aquí, por el entorno en el que vivimos, los vecinos, las amenazas y los costos de seguridad, resulta afectada la capacidad del Estado de ocuparse del bienestar de las poblaciones débiles. Y aunque en lo global, es un país que se fortalece, pero en la periferia, hay poblaciones débiles, hay jóvenes en riesgo, hay personas que vienen de un entorno socioeconómico complejo, tenemos los olim jadashim que son una población que requiere especial atención, están las personas de la tercera edad, hay muchos sobrevivientes de la Shoá en el Estado de Israel. A todas estas personas, ayuda Keren Hayesod. Y no digo que es algo que se da por sentado, pero hay que enseñar y explicarle a los jóvenes, que es nuestra obligación, ocuparnos de estas personas y ayudar, no solo desde lo económico, claro que los recursos ayudan, pero también desde la construcción de un vínculo muy fuerte entre las comunidades e Israel.

-En CUJA hubo dos campañas muy importantes, la primera fue: “Volvamos al shule”, que se generó durante la crisis económica del 2001 para ubicar a los niños que no asistían a las escuelas judías. Las escuelas salían a buscar a niños judíos que no asistían a shules, para llevarlos a la escuela, tengan o no dinero. Era rescate de vida judía.

Y ahora hay otra campaña, igual o más importante que es la de “Aliá protegida”, que empezó hace un año y consta de dar oportunidades a jóvenes judíos mayores de 18 años en situación vulnerable y llevarlos a vivir a Israel. Cuando estuve de visita en Israel, en el Ulpan, y en la Municipalidad de Jerusalem, pude ver el recorrido que hacen estos jóvenes olim y la importancia de la labor de Keren Hayesod acá.

¿Qué importancia tiene rescatar vida judía para Keren Hayesod?

– Creo que siempre está primero es la escala de prioridades, para eso existe el Estado de Israel. Y aun cuando no había un Estado para los judíos, se priorizo que si hay un judío, en cualquier lugar del mundo, que quiere llegar a Israel, o necesita llegar por una situación, tenga un hogar en Israel, y nuestra tarea en Keren Hayesod es que la falta de recursos no sea un impedimento o excusa para poder salvarlo o traerlo. Es nuestra prioridad y vuelvo a este ejemplo, porque es muy actual, pero lo que hicimos y estamos haciendo junto a la Sojnut Hayehudit en Ucrania y Rusia es el mejor ejemplo. Porque si hay judíos a los cuales se puede ayudar o rescatar, sea de Etiopía o el día de mañana de Argentina o de Sudáfrica o Francia etc. ahí estaremos tendiendo una mano.

– Yo creo que no todas las organizaciones tienen el ojo puesto en el rescate. Es como si el Keren Hayesod fuera el reaseguro.

– Es importante entender que apoyar a CUJA no es solo ayudar en el Estado de Israel, es también ayudar a las comunidades del exterior, por ejemplo lo que hablamos antes de Aliá y rescate de vidas judías, pero también tenemos en Keren Hayesod, junto a la Sojnut hayehudit, “Keren Bitajon”, que ayuda a diferentes instituciones con la seguridad de varios edificios e instituciones. Otro ejemplo, es cuando empezó la pandemia creamos con la Sojnut Hayehudit un fondo de préstamos, para instituciones judías con dificultades económicas, fondos que estoy seguro que también se utilizaron aquí en Argentina. Y despues tambien ayuda económica para la Sojnut Hayehudit, ayuda a las actividades que hay aquí en la comunidad, con Shlijim, para fortalecer la identidad judía, fortalecer la continuidad judía, como hablamos antes, llegar y concientizar las nuevas generaciones, entonces, si, es nuestra prioridad.

– Dos últimas preguntas: vi la labor de todo el staff de CUJA acá en Buenos Aires, y en toda Argentina, en las escuelas judías, dentro de las aulas, la ayuda de CUJA en la educación es muy importante, ¿Usted qué piensa?

-Yo pienso que es un tema crítico, porque así como me preguntaste antes sobre la brecha con la generación joven actual, realmente todo empieza con la educación y por eso nos resulta tan importante y nos enorgullece que las actividades de CUJA aquí generen ese impacto en las instituciones educativas, porque ahí empieza. Hay que ocuparnos y poner el foco para que los jóvenes entiendan la importancia de tener una identidad judía fuerte y un lazo fuerte con Israel y eso viene acompañado en todas nuestras actividades.

– Para terminar, ¿Qué hace usted en Sudamérica y en Argentina?

-Primero que nada, estoy muy contento de estar acá. Es la primera vez que estoy acá como Presidente Mundial de Keren Hayesod, pero es la segunda vez que visito Argentina. Estuve aquí en el 2015 con el Congreso Judio, un congreso grande, creo que estaba Macri, y ahora que recuerdo, Naftali Bennett estuvo también presente como Ministro de la Diáspora.

En lo personal y familiar, quiero agregar, que Argentina está en un lugar cercano a mi corazón porque la familia de mi mujer es de Argentina, mi suegro es argentino originario de Damasco, vivían en Flores, u Once.

– ¿Cómo es el apellido?

-Frastai. Cuando lo lean se van a enojar conmigo, no mentira, saludos a todos los Frastai. Mi esposa habla castellano…Así que primero que nada yo conozco bien la historia de la comunidad judía en Argentina, valoro mucho todos los desafíos que atravesaron y los desafíos actuales que enfrentan.

Se suponía que yo iba a venir de visita antes de la pandemia, y hubo un inconveniente y no pude venir, y luego ocurrió la pandemia, y ahora por fin ni bien pude vine. Es verdad que es una vista corta pero, ni bien se pudo por cuestiones del Coronavirus, decidimos tener un evento importante con CUJA, estamos muy emocionados, es un evento grande en la comunidad, traje al ex embajador de Israel en EE.UU, Ron Dermer, es una amigo de de la infancia. Crecimos juntos en Miami beach, íbamos a la escuela judía allí desde los 0 años, y nos pareció correcto venir con nuestros maravillosos Shlijim, venir desde israel y hacer un gran evento presencial con la comunidad.

Quería venir yo, como Presidente Mundial de Keren Hayesod, y traer un orador central importante como el ex embajador Ron Dermer y también quería venir para agradecer y fortalecer la comunidad, fortalecer porque CUJA es una institución nacional que recauda dinero, no nos avergüenza eso, pero no es solo eso, es venir, como hicimos ahora, y generar contacto con la comunidad, y fortalecer el contacto con Israel.