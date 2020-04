CUJA: La historia de Mania Menusis – sobreviviente del Holocausto – en tiempos de Coronavirus

Itongadol.- Mania Menusis tiene 85 años, y es sobreviviente de la Shoá. Hoy vive en una residencia para ancianos subsidiada de Amigour en Israel, donde recibe cada día una canasta de comida para que no deba salir de su casa durante la pandemia del COVID-19.

La historia de Mania

Mania Menusis nació en Ucrania hace 85 años. Durante la Segunda Guerra Mundial logró sobrevivir a las penurias del guetto y del horror, pero sus padres y hermano no corrieron la misma suerte. En 1991 logró concretar su aliá a Israel, el lugar donde siempre soñó vivir y al que considera su casa.

Desde hace algunos años Mania reside en un hogar de Amigour, el proyecto nacional de viviendas públicas subsidiadas para personas mayores en Israel. En la actualidad cuenta con 57 hogares a lo largo de todo el país que albergan a 7.500 ancianos en situación desfavorecida, en su mayoría sobrevivientes de la Shoá o inmigrantes de la ex Unión Soviética en situación precaria.

Hoy, los residentes de Amigour son un grupo de riesgo ante la epidemia del COVID-19. Por eso, se encuentran confinados en sus hogares, respetando la cuarentena establecida por el Estado de Israel. Como Mania, muchos de ellos están solos, sin una familia que los contenga: “Mi único hijo falleció como consecuencia de un accidente de tránsito. Desde entonces quedé sola, exceptuando una nieta que vive muy lejos de aquí”, relata.

La vida de un abuelo de Amigour, en tiempos de coronavirus

“Desde el estallido de la epidemia siento una sensación de incertidumbre e impaciencia. Me cuesta muchísimo estar todo el día sola y confinada en casa. En Amigour tengo al menos la posibilidad de sentarme en un banco y conversar con algunas amigas tomando una distancia prudente. El personal del edificio nos ayuda a mantenernos tranquilos y cumplir con las regulaciones del Ministerio de Salud», cuenta Mania.

Teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesan nuestros ancianos, el Keren Hayesod los ayuda llevándoles una canasta de comida diaria, para que no les falte nada y no deban salir de sus casas.

¡Te invitamos a ayudar!

Hoy podés poner tu granito de arena, para ayudar a más ancianos como Mania puedan recibir su canasta de alimentos diaria sin salir de sus casas, ante la pandemia del COVID-19.

¡Juntos hacemos la diferencia!

