CUJA: ¿Conoces Dor Hemshej?

Nuestro grupo de voluntarios jóvenes que realiza eventos y actividades para recaudar fondos para diferentes proyectos de CUJA – Keren Hayesod.

En las últimas semanas organizaron un DH TALKS con Santiago Bilinkis y participaron de una de las charlas con el coronel Avinoam Frekel, Agregado militar del Tzahal.

Ariel Gitlin, presidente de DH, nos comparte su historia:

“Mis papás, que ambos habían ido a escuela judía, tomaron la decisión de mandarnos a mi hermana y a mí a una escuela no judía. Esta decisión, según me contaron, tenía varios factores, pero el principal era la cuestión económica, no creían poder afrontar los costos que implicaba mandar a dos hijos a un colegio judío.

A pesar de esto fue que tuve la suerte de ir a partir de sala de 4 a BAMI, Bet-Am Medinat.

En realidad no fue suerte que haya podido ir a BAMI, sino que fue gracias a qué tanto mí hermana como yo pudimos tener beca en el colegio.

Unos años más tarde, comenzando la crisis del 2001, fue otro momento bisagra. Mis papás, con lo que les daban de beca, igualmente no podían seguir sosteniendo el costo que tenía la escuela judía. Pero mágicamente hubo una ayuda que nos permitió quedarnos y seguir teniendo educación judía tanto en la primaria como en el secundario.

Unos años después, cuando Vale me invitó a una reunión de Dor Hemshej, conocí a CUJA y todo lo que hacía. Conocí el detrás de escena de un extenso equipo de personas que trabajaba para conseguir donaciones, de modo de ayudar desinteresadamente a que chicos como yo, por ejemplo, pudiéramos ir a escuela judía.

Me gustaría esparcir este mensaje, que es la solidaridad que tenemos como judíos para ayudarnos entre todos.”

Desde CUJA – Keren Hayesod trabajamos día a día para fortalecer la educación judía argentina

«Kol israel arevim ze la ze»

“Cada judío es responsable uno del otro”

¿Querés ser parte de Dor Hemshej? https://www.instagram.com/dorhemshej_arg/